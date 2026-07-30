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股市震盪 國安基金操盤手喊話：股市有漲有跌是正常情況

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

台股前兩天重挫，國安基金執行秘書、財政部次長阮清華今天表示，國安基金一定要逢重大事件導致信心崩盤，市場失序等特殊狀況才會進場，近期股市有跌但也有漲，今天又上漲，國安基金密切關注國內外政經情勢，若有失序情況會適度處理。

立院財政委員會今天召開「面對K型經濟問題，行政部門如何引導經濟成果均衡分配於全體勞工，並維繫非半導體產業發展動能」公聽會，會中立委賴士葆關切股市兩天大跌3,500點，國安基金是否護盤，阮清華做上述表示。

阮清華表示，國安基金進場條件一定是重大事件，導致信心崩盤，產生市場失序等情況才會進場，最近三場進場都是特殊狀況，例如新冠疫情、俄烏戰爭升息或台美關稅政策等。

他說，國安基金通常不會進入干預市場，股市有漲有跌，最近當然受到國際局勢影響，加上台股跟國際股市高度連動，因國際股市不好，台股也受影響，不過，「有漲有跌是正常情況，今天又恢復上漲」，最近屬震盪型態。

最後，阮清華強調，國安基金會密切關注國內外政經情勢，如果有失序狀況會視度處理。

國安基金 阮清華 財政部

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