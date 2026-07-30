快訊

神秘代碼861.57 5641揭開東野圭吾在台足跡

微軟Windows 11又偷裝APP！這次強硬安裝它 還會掃描人臉

打殘伊朗可省攔截彈藥？美軍中央司令提議「大舉出擊」連炸14天

聽新聞
0:00 / 0:00

法人力挺力守前低股 下波反攻領頭羊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台股受諸多利空衝擊，短期修正壓力未歇。專家指出，中鋼（2002）、緯創（3231）等股價力守大盤7月20日前低支撐，並獲法人買盤青睞的強勢股，可望於市場浮額清洗完畢後率先重啟漲勢，扮演下波多頭反攻要角。

綜合統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥等市場名師看法，台股面臨地緣政治風險、大型科技股財報、資金去槓桿、人工智慧（AI）趨勢向上等多空因素，短期劇烈震盪機率大，建議保持耐心及資金彈性，靜待落底訊號出現。

台新投顧總經理黃文清認為，台股中長多格局不變，在高檔已率先減碼或中長期資金仍伺機而動，預料股價並未跟進跌破大盤7月20日前波低點的抗震股，應有特定買盤力挺及籌碼優勢，有機會扮演下波反攻領頭羊，建議優先關注。

篩選近十日獲三大法人買超逾1,000張，且股價力守前低個股，包括中鋼、緯創、玉山金（2884）、航空雙雄、中華電（2412）、遠東新（1402）、台泥（1101）、中信金（2891）、鴻海（2317）、大成鋼（2027）、仁寶（2324）、長榮（2603）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、陽明（2609）、萬海（2615）、和碩（4938）等，主要分布於大型金控、電子下游代工，貨櫃、航空等傳產龍頭。

永豐投顧分析，雖然短線跌勢劇烈，但這波修正主因是評價收斂與籌碼調整，而非基本面出現轉變，目前呈現「利多不漲、利空被擴大解讀」氛圍，短線可能持續震盪整理，但實體經濟基本面仍然強勁，且下半年消費性電子備貨旺季可望延續，提供大盤下檔支撐。

法人 緯創 強勢股

延伸閱讀

大盤月跌7.5％！高股息ETF逆勢正報酬00961、00939、00918抗震力出列

台股ETF法人喊低接 大盤單日跌逾1,500點

台股十大抗震ETF表現出爐！00961唯一逆勢收紅

韓股拖累台股破4萬點強拉！陳龍揭「融資萬箭齊發」落底訊號：大資金已卡位

相關新聞

台股兩日重挫近3,600點該護盤？國安基金舵手阮清華回應了

台股近期劇烈震盪，短短兩個交易日重挫近3,600點，市場關注國安基金是否進場護盤。財政部次長、國安基金執行秘書阮清華今（30）日回應，國安基金啟動有一定程序，必須發生重大事件並出現市場失序，才會進場穩定市場；目前股市漲跌主要受到國際情勢影響，國安基金將密切關注國內外政經局勢，若出現失序狀況，將適度處理。

卡位金融股除息別只看殖利率！專家點「ETF買盤才是護城河」：填息機率落差大

打開玩股網那張「即將除息」的金融股排行榜，畫面乾淨得令人安心。 五檔金融股由近而遠排成一列，成交價、現金殖利率、除息日、五年填息機率一應俱全，看起來只要照著清單由上往下買，就能穩穩參與這一波七月底到八月初的除息紅利。 問題是，如果你真的照單全收，等於一次買進了幾檔連高股息 ETF 都懶得收的股票。而要拆穿這件事，你只需要多點開一個頁面。

跌到被處置...恐淪系統性風險！巨人傑質疑「制度多殺多」：機制已成無差別傷害工具

台股的「處置制度」一直以來都飽受爭議，隨著近來台股高檔回檔，不少股票被列為注意股，更有甚者已經出現「跌到關廁所」的標的，市場流動性與交易機制引發高度爭議。 知名交易員巨人傑發文指出，現行的「下跌處置機制」不僅無法達到保護投資人的初衷，反而剝奪了自主停損的權利，甚至已演變成系統性風險，對投資人資產與企業籌資帶來雙重傷害。

台股交易制度2變革！零股交易時間提前、千金股跳動點改為1元

2026年台股突出的表現就是台股總市值在全球市場衝上第五大...因為AI台廠供應鏈讓台股在國際市場的能見度大開！ 股價千金股的家數也超過50檔，其中權值股包括台積電、聯發科、台達電、台光電、智邦、鴻勁、緯穎、致茂、奇鋐、南電、川湖、創意、台達電、健策、藥華藥...正因為台股在國際市場能見度大開，因此台股的交易制度是否要跟國際接軌，成了討論話題。 因此今日文章來探討台股、零股、個股期的交易制度，那些是被提案後否決？哪些則是通過後成了新制？

台股開高急殺逾600點又翻紅！聯電亮燈點火 激戰4萬點關卡

聯準會維持利率不變卻釋出偏鷹訊號，加上中東戰火升溫，美股尾盤急殺，道瓊重挫逾1,100點、費城半導體指數大跌5.33%，台積電（2330）ADR跌4.5%、美光暴跌近10%，拖累台指期夜盤下挫683點。台股30日開盤震盪劇烈，8月台指期率先下跌321點、報40,007點，集中市場指數則小漲9.76點、報40,048.94點開出。

股市震盪 國安基金操盤手喊話：股市有漲有跌是正常情況

台股前兩天重挫，國安基金執行秘書、財政部次長阮清華今天表示，國安基金一定要逢重大事件導致信心崩盤，市場失序等特殊狀況才會進場，近期股市有跌但也有漲，今天又上漲，國安基金密切關注國內外政經情勢，若有失序情況會適度處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。