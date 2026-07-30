法人力挺力守前低股 下波反攻領頭羊

台股受諸多利空衝擊，短期修正壓力未歇。專家指出，中鋼（2002）、緯創（3231）等股價力守大盤7月20日前低支撐，並獲法人買盤青睞的強勢股，可望於市場浮額清洗完畢後率先重啟漲勢，扮演下波多頭反攻要角。

綜合統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥等市場名師看法，台股面臨地緣政治風險、大型科技股財報、資金去槓桿、人工智慧（AI）趨勢向上等多空因素，短期劇烈震盪機率大，建議保持耐心及資金彈性，靜待落底訊號出現。

台新投顧總經理黃文清認為，台股中長多格局不變，在高檔已率先減碼或中長期資金仍伺機而動，預料股價並未跟進跌破大盤7月20日前波低點的抗震股，應有特定買盤力挺及籌碼優勢，有機會扮演下波反攻領頭羊，建議優先關注。

篩選近十日獲三大法人買超逾1,000張，且股價力守前低個股，包括中鋼、緯創、玉山金（2884）、航空雙雄、中華電（2412）、遠東新（1402）、台泥（1101）、中信金（2891）、鴻海（2317）、大成鋼（2027）、仁寶（2324）、長榮（2603）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、陽明（2609）、萬海（2615）、和碩（4938）等，主要分布於大型金控、電子下游代工，貨櫃、航空等傳產龍頭。

永豐投顧分析，雖然短線跌勢劇烈，但這波修正主因是評價收斂與籌碼調整，而非基本面出現轉變，目前呈現「利多不漲、利空被擴大解讀」氛圍，短線可能持續震盪整理，但實體經濟基本面仍然強勁，且下半年消費性電子備貨旺季可望延續，提供大盤下檔支撐。