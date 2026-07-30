台股強震1750點！載板股吸金 欣興亮燈、南電跌停急拉

聯準會釋出偏鷹訊號，加上中東情勢升溫，引發美股重挫，拖累台股30日盤中劇烈震盪，高低點相差達1750.77點，4萬點關卡多空激烈交鋒。然而，在市場避險情緒升溫之際，7月跌深的ABF載板族群卻逆勢獲資金回補，欣興（3037）頻頻亮燈漲停，景碩（3189）一度攻上漲停，南電（8046）更上演「跌停翻紅」戲碼，雖盤中受台股反壓影響，漲勢皆有所收斂，但四雄仍躍居盤面焦點。

盤面上，欣興漲停開開關關，力拚鎖住756元，景碩盤中一度亮燈漲停至633元；南電則由跌停價792元一度急拉至954元，盤中震幅超過18%，儘管漲勢隨後收斂，仍維持紅盤表現；臻鼎-KY（4958）一度翻紅觸及420.5元，但隨著大盤賣壓再度增強，股價回落翻黑，400元整數關卡能否守住猶待觀察。

市場資金回補，除了跌深反彈外，也反映基本面利多逐步發酵。欣興法說會釋出樂觀展望，看好AI GPU、ASIC及HPC需求持續強勁，下半年AI產品營收占比可望由上半年的六成提升至七成，隨高階訂單增加及調漲售價反映成本，下半年營收可望續增，第3季毛利率也有機會優於第2季。公司同步大幅上修今年資本支出至537億元，較原規劃增加逾57%，並持續擴充高階製程產能。

其餘載板廠也各有題材支撐。景碩將於7月31日召開董事會討論上半年財報，法人預期毛利率可望優於市場預期，下半年獲利持續升溫；南電則傳出近期ABF載板採現貨報價、未簽長約，在市場需求強勁下，第3季報價有望續呈雙位數季增；臻鼎-KY則預計8月11日舉行法說會，市場關注AI與高階PCB接單展望。

值得注意的是，載板四雄7月股價普遍修正逾2至3成，在外資一路調節下成為本波AI族群重災區。隨著欣興法說釋出AI需求續強、毛利率改善及資本支出大增等利多，市場開始重新評價基本面，吸引逢低買盤回流，也使族群成為今日盤面反攻先鋒。