台股兩日重挫近3,600點該護盤？國安基金舵手阮清華回應了

台股近期劇烈震盪，短短兩個交易日重挫近3,600點，市場關注國安基金是否進場護盤。財政部次長、國安基金執行秘書阮清華今（30）日回應，國安基金啟動有一定程序，必須發生重大事件並出現市場失序，才會進場穩定市場；目前股市漲跌主要受到國際情勢影響，國安基金將密切關注國內外政經局勢，若出現失序狀況，將適度處理。

立法院財政委員會今日舉行「K型經濟問題」公聽會，立委賴士葆指出，國安基金設立目的，就是在金融市場失靈時發揮穩定作用，如今台股短期跌幅龐大，政府應說明是否已達國安基金進場條件。

對此，阮清華表示，國安基金進場必須依照既定程序，通常是在發生重大特殊事件，並造成資本市場失序時，才會採取穩定措施。過去包括新冠肺炎疫情、美國關稅政策等特殊狀況，國安基金才會進場；一般情況下，政府不會任意干預市場。

阮清華指出，股市本來就有漲有跌，台灣資本市場與國際股市高度連動，近期國際股市表現不佳，台股也受到影響。不過，今天台股也一度恢復上漲；因近期走勢較偏向震盪，國安基金會密切關注國內外政經情勢，以及金融市場後續表現，若市場出現失序狀況，將依相關機制進行適度處理。