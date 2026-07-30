權值股領軍 台股盤中強彈逾千點觸及41000點

台股經前2個交易日重跌3595.01點，今天一早走勢震盪，一度失守4萬點關卡，殺完融資後，指數上演反彈秀，盤中最多上漲1116點，達41155點，隨後漲勢稍見收斂。

10時42分左右，集中市場指數上漲407點，為40446點。成交值約新台幣6518億元。

週三上市櫃融資單日合計大減約521億元，浮額清洗醞釀短線反彈契機；惟市場預期美國升息機率愈來愈高，29日美股4大指數盡墨，尤其與台股連動性高的費城半導體指數續跌逾5%，引發台股今天多空交戰。

權值股成為今天台股反彈的領頭要角，3大權值股，台積電盤中最多上漲60元至2260元；聯發科最多漲260元至3410元；台達電最多上漲130元至1625元。

另外股王信驊盤中最多漲7%，也激勵高價族群反攻，力旺、台光電、創意等千金股盤中股價亮燈漲停。

中信投顧分析，近期台股殺盤，主要是國際市場恐慌、槓桿籌碼清洗、程式交易連鎖砍倉所造成的短線流動性失衡，基本面與產業趨勢並未發生實質惡化，惟籌碼面與技術面的修復需要時間。

中信投顧認為近期外資在現貨市場大幅賣超，同時台指期避險空單維持高位，新台幣承壓，形成股匯雙殺的惡性循環，不過隨著斷頭賣壓湧現，台股融資餘額下降，浮額清洗後，隨時存在技術性反彈契機。