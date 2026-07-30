台股連日大跌 國安基金要不要進場？財政部：若失序再處理

儘管今日台股出現反彈，但台股前兩天重挫達3千點以上，立委關切國安基金是否進場護盤？財政部次長阮清華今天表示，國安基金只有在重大事件、市場失序等特殊狀況才會進場，近期股市有跌但也有漲，國安基金會密切關注國內外情勢，若有失序再視情況處理。

立院財政委員會今天召開「面對K型經濟問題，行政部門如何引導經濟成果均衡分配於全體勞工，並維繫非半導體產業發展動能」公聽會，針對立委賴士葆關切最近股市大幅失血，國安基金是否介入，阮清華做以上表示。

院清華表示，國安基金一般不會干預市場，進場一定是重大事件，出現市場信心崩盤，產生市場失序等情況，例如之前的新冠疫情、美國關稅政策等，都是有特殊狀況才進場。最近股市主要因國際情勢影響，由於台股與國際股市高度連動，國際股市不好，台股也受影響，但台股仍有漲有跌，昨天跌今天又漲的震盪局面。

他說，國安基金會密切關注國內外政經情勢，若有失序會視情況處理。