卡位金融股除息別只看殖利率！專家點「ETF買盤才是護城河」：填息機率落差大

台股現金殖利率排行

打開玩股網那張「即將除息」的金融股排行榜，畫面乾淨得令人安心。

五檔金融股由近而遠排成一列，成交價、現金殖利率、除息日、五年填息機率一應俱全，看起來只要照著清單由上往下買，就能穩穩參與這一波七月底到八月初的除息紅利。

問題是，如果你真的照單全收，等於一次買進了幾檔連高股息 ETF 都懶得收的股票。而要拆穿這件事，你只需要多點開一個頁面。

先看數字為什麼不能只看第一眼。這五檔唯一的共通點，只是「即將除息」與「同屬金融股」。

但把殖利率攤開，一端是臺企銀（2834）近四季只有 1.67%、五年平均更低到 1.11%，這種水準根本稱不上高息股；另一端是群益期（6024）近四季 4.4%、五年平均 5.37%，中間差了將近五倍。

填息機率也一樣兩極，一端是高雄銀（2836）只有五成、平均得拖上 211 天才填得回來，另一端是上海商銀（5876）高達八成、只要 105 天。同一張招牌下，有的是穩穩領息的印鈔機，有的卻是丟銅板決定套不套牢。

台中銀(2812)相關 ETF

對除息股來說，能不能順利填息，關鍵之一是背後有沒有 ETF 這道結構性買盤撐著。

而這件事你不必聽誰說，玩股網每一檔個股頁面裡的「相關 ETF」欄位，就會白紙黑字告訴你：哪些 ETF 持有它、持有幾張、合計佔了這檔股票多少比重。除息前花三十秒點開這一頁，比盯著殖利率排行更有意義。

拿名單裡的台中銀（2812）當例子。打開它的「相關 ETF」，全市場只有 7 檔 ETF 持有它，合計持股佔個股比重僅 0.19%，而且清一色是富邦公司治理、國泰股利精選、元大中型一百這類市值型或小型 ETF，真正的三大國民高股息元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）一檔都沒有。這就是「ETF 沒有進場護盤」的白紙黑字。它不是不能買，但別指望除息之後有 ETF 幫你把價差扛回來。

上海商銀(5876)相關 ETF

把股號換成上海商銀，同一頁的畫面完全不同：它被十多檔 ETF 納入持股，而且 0056 與 00878 這兩檔受益人動輒破百萬的高股息巨獸都在名單上。

這才是它填息機率能站上八成的結構性理由，每逢 ETF 季度或半年度再平衡，這批被動資金就是最實在的接盤力量。你會發現，排行榜上填息表現最好的一檔，剛好也是「相關 ETF」名單最厚的一檔，這並不是巧合。

不過，同一份重壓也是雙面刃。今年五、六月正逢 0056 與 00878 的換股旺季，市場一度出現「上海商銀會不會被踢出、那批持股會不會反手變賣壓」的疑慮；而在六月的指數審核裡，它確實被剔出了 MSCI 台灣領袖五十精選指數。

所以「相關 ETF」這一頁要動態地看：名單在，是護城河；名單一旦縮水，同一批籌碼就可能反過來變成調

群益期(6024)相關 ETF

最反直覺的一課，藏在殖利率最高、填息最快的群益期身上。它近四季殖利率 4.4%、五年平均 5.37%、填息平均只要 83 天，數字漂亮得像是卡位首選。

但把它的「相關 ETF」打開，你會發現持有它的 ETF 屈指可數、合計佔比微乎其微，主流高股息 ETF 幾乎全數缺席，法人裡的投信持股更是趨近於零。

更關鍵的是，群益期是期貨商，獲利高度綁著市場成交量與波動，2026 年前五個月的累計營收較去年同期衰退逾五成。這代表那個亮眼的殖利率，是回頭看 2025 年那筆 2.8 元大方配息換算出來的，而不是對未來的保證。

高息、沒有 ETF 撐腰、基本面又在轉弱，這三件事湊在一起，填息就只能全靠自己。

至於臺企銀與高雄銀，你有興趣一樣可以利用玩股網的功能頁面去確認，處境和台中銀是同一類：ETF 根本沒把它們當高息股看待。

臺企銀五年平均殖利率只有 1.11%，高雄銀填息機率五成、平均得等上 211 天，是全場最差的組合。它們不是不能碰，但買它們的理由從來不是「跟著 ETF 卡位」，而是官股題材、長期存股，或個別的價值判斷。

把它們和上海商銀放進同一套除息卡位邏輯，本身就是一場誤會。

排行榜沒說、但「相關 ETF」會說

所以回到那張看似貼心的排行榜。它給了你五個選項，讓你以為自己正在「跟著 ETF 卡位金融股的除息行情」。

但只要多點開一個「相關 ETF」頁面就會發現，真正有 ETF 重壓、有護盤防線的只有一檔，殖利率最高的那檔幾乎沒 ETF 收，填息最差的那幾檔更是被徹底無視。這張清單是機會還是陷阱，差別就在你有沒有多點那一頁。

真正值得想的或許是這個：當你決定卡位一檔除息股，你賭的到底是這家公司自己的填息實力，還是背後那批 ETF 願意繼續替你抬轎？這兩件事，在上海商銀身上剛好重疊，在群益期身上卻完全分開。

而在下單之前願意花三十秒打開「相關 ETF」的人，通常不會只盯著排行榜的第一欄。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：五檔金融股準備除息，多看一個細節，立刻確認有無ETF護盤效應。