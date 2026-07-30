多空交戰使台股開盤後震盪超過千點 法人這麼建議

儘管美國聯準會（Fed）這次會議維持利率不變，但是由於會後聲明仍讓外界擔心九月有升息的可能，引發美股四大指數全面大跌，台股受到相關的影響，開盤之後先大跌635點，之後在日股等亞股上揚、護國神山台積電股價上漲40元的激勵之下，又轉跌為升逾600點，早盤一開盤後震盪幅度超過千點，截至9時半，約上漲500點。

法人分析，雖然聯準會維持利率不變，但主席華許偏鷹談話，加上中東衝突推升油價與通膨風險，拖累美股全面走低，最新道瓊下跌 2.19%，納指下跌1.74%，費半下跌5.33%。

法人研判，台股跌深或有反彈契機，但交投動能衰退，顯示買盤信心遭受打壓，預料籌碼有效沉澱之前，指數難脫震盪修正格局。至於選股方向，法人建議，受惠台積電資本支出衝高，有利先進封裝、檢測設備、特用化學、製程耗材等業績走揚；工業電腦題材涵蓋邊緣Al落地、機器人發展、智慧製造與半導體廠務需求升溫等多元應用；另一方面，食品、航運、鋼鐵、網通、EMS 具備高股息低基期優勢，上述類股可逢低分批布局。

法人分析，現在78%公司股價跌破半年線，快速回吐上半年漲幅，千金股收斂至37檔，短期均線扣高下彎，尤其外資延續賣超慣性，建議投資人短線操作應嚴控資金水位，持股進行汰弱留強，並觀察科技巨頭財報公布與Fed利率決策之後市場情緒變化。