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跌到被處置...恐淪系統性風險！巨人傑質疑「制度多殺多」：機制已成無差別傷害工具

聯合新聞網／ 綜合報導
巨人傑指出，台股下跌處置在高檔回檔時反而造成流動性枯竭、強制平倉與連鎖重挫，已失去原本保護投資人的功能，並可能傷及企業籌資。記者林俊良／攝影
巨人傑指出，台股下跌處置在高檔回檔時反而造成流動性枯竭、強制平倉與連鎖重挫，已失去原本保護投資人的功能，並可能傷及企業籌資。記者林俊良／攝影

台股的「處置制度」一直以來都飽受爭議，隨著近來台股高檔回檔，不少股票被列為注意股，更有甚者已經出現「跌到關廁所」的標的，市場流動性與交易機制引發高度爭議。

知名交易員巨人傑發文指出，現行的「下跌處置機制」不僅無法達到保護投資人的初衷，反而剝奪了自主停損的權利，甚至已演變成系統性風險，對投資人資產與企業籌資帶來雙重傷害。

巨人傑表示，過往股市急跌時因時間不夠長、緩跌時速度不夠快，鮮少觸及「最近6個營業日累積跌幅達25%以上」的處置門檻；然而本次市場走勢卻呈現「跌得夠快、也跌得夠長」的異常現象。

以資本額50億元、市值千億元的華新科為例，竟已進入第三次處置，將近一個月處於處置狀態，許多個股更因進入處置缺乏流動性，動輒連續跌停或直接腰斬。

巨人傑分析，當個股因大跌進入處置，市場將面臨連鎖的「多殺多」效應：

強制平倉與流動性鎖死：開槓桿的投資人因融資維持率不足被強制平倉，賣單只能掛在跌停價；但在處置撮合機制下極難有買盤承接，導致股價每日開盤即一字跌停鎖死。

傷害無差別擴大：流動性完全枯竭後，跌幅遠比正常市場更深，不僅讓原本成本較低的融資戶被迫斷頭，連長期持有的現股投資人也因股價迅速腰斬而承受不住壓力出清。

巨人傑直言，上漲時的處置措施或許能減少投資人追價受傷，但在券商斷頭會強迫賣出的情況下，不合理的「下跌處置」早已失去保護意義。

這項機制不僅打亂企業的增資與擴產計畫，更已成為剝奪人民自主停損、間接侵蝕民間資產的制度漏洞，呼籲主管機關應審慎評估並調整機制。

風險 台股 處置 巨人傑 融資

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