台股開高急殺逾600點又翻紅！聯電亮燈點火 激戰4萬點關卡
聯準會維持利率不變卻釋出偏鷹訊號，加上中東戰火升溫，美股尾盤急殺，道瓊重挫逾1,100點、費城半導體指數大跌5.33%，台積電（2330）ADR跌4.5%、美光暴跌近10%，拖累台指期夜盤下挫683點。台股30日開盤震盪劇烈，8月台指期率先下跌321點、報40,007點，集中市場指數則小漲9.76點、報40,048.94點開出。
然而，台積電、台達電（2308）開高後震盪走弱，聯發科（2454）、廣達（2382）、南亞科（2408）、鴻海（2317）等權值股同步回落，指數迅速翻黑，一度重挫逾600點、下探39,404.65點。隨後在聯電（2303）急拉漲停帶動下，聯發科、欣興（3037）、智邦（2345）等電子股接棒反攻，指數一度翻紅大漲逾410點、衝上40,452.01點，4萬點整數關卡多空激烈交鋒。盤面上，群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50反1（00632R）及群創（3481）交投最為熱絡。
盤面上，五大權值股開盤2漲3跌。其中，台積電開高5元、報2,205元，台達電開高報1,505元；但鴻海開報236元、聯發科開低報3,145元、日月光投控（3711）開低報465.5元。
類股方面，光電、半導體、油電燃氣等漲幅居前，電腦設備、百貨、綠能環保、食品等相對疲弱。
回顧台股29日表現，集中市場指數下跌1564.18點、收40039.18點，跌幅3.76%，成交值1.08兆元。三大法人賣超351.45億元，包括外資賣超222.52億元、投信買超57.06億元、自營商賣超185.99億元。
法人指出，台股回測半年線後留長下影線，顯示低檔已有買盤承接，但KD、RSI與MACD仍偏弱，短線先觀察半年線支撐。融資單日大減520億元，有助籌碼沉澱，惟外資期貨淨空單仍逾8萬口，多頭修復仍需時間，建議保留現金、反彈汰弱留強，避免追價。
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