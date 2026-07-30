台股開高急殺逾600點又翻紅！聯電亮燈點火 激戰4萬點關卡

2026年台股突出的表現就是台股總市值在全球市場衝上第五大...因為AI台廠供應鏈讓台股在國際市場的能見度大開！ 股價千金股的家數也超過50檔，其中權值股包括台積電、聯發科、台達電、台光電、智邦、鴻勁、緯穎、致茂、奇鋐、南電、川湖、創意、台達電、健策、藥華藥...正因為台股在國際市場能見度大開，因此台股的交易制度是否要跟國際接軌，成了討論話題。 因此今日文章來探討台股、零股、個股期的交易制度，那些是被提案後否決？哪些則是通過後成了新制？

2026-07-30 09:27