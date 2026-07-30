台股交易制度2變革！零股交易時間提前、千金股跳動點改為1元

2026年台股突出的表現就是台股總市值在全球市場衝上第五大...因為AI台廠供應鏈讓台股在國際市場的能見度大開！

股價千金股的家數也超過50檔，其中權值股包括台積電、聯發科、台達電、台光電、智邦、鴻勁、緯穎、致茂、奇鋐、南電、川湖、創意、台達電、健策、藥華藥...正因為台股在國際市場能見度大開，因此台股的交易制度是否要跟國際接軌，成了討論話題。

因此今日文章來探討台股、零股、個股期的交易制度，那些是被提案後否決？哪些則是通過後成了新制？

股票交易單位1張改為1股？股市交易時段延長至下午3點半？

這兩項提案都沒有通過，仍舊維持原本的狀態，也就是零股市場與主要交易市場分開，原先討論的焦點主要是參考國際市場，交易單位多數國家都以1股為交易單位，但是台股則是以1張(1000股)為交易單位。

若台股交易單位改為1股，則零股交易市場與主要交易市場就能合在一起撮合，也能避免零股交易量不足產生內盤與外盤差價過大現象。

最終沒有通過維持原狀（兩市場分開），主要仍在實務面，也就是券商、軟體程式變動產生的隱形成本與維護成本會大增！

另外一項股市交易時段，擬從1點半收盤改為下午3點半收盤，也是沒有通過維持原狀，反對最為兇猛的還是券商、投信與的從業人員，另外一面的聲音則是憂心上班族專心炒股時間也同步拉長，金管會最後的裁示是未取得社會共識，暫不實施。

台股交易新制 零股交易9點同步開盤

目前台股交易時段是9點開盤，開盤價出現後採逐筆撮合；但是零股交易市場則是得等到9點10分才做首筆撮合，首筆撮合之後則是5秒撮合一次。

這在AI熱潮堆升價股飆漲，甚至多數AI股都長成千金股，相對於小資族而言；想要投資AI概念股，可能得轉往盤中零股交易市場，但也因此面臨交易效率低、內外盤差價過大、零股成交價與整股呈現折溢價差。

因此關於盤中零股交易時度，改革就被提上日程：

台股交易新制，將盤中零股的開盤時段從9點10分改為9點開盤，2026年12月7日實施。

盤中零股開盤時段改為9點之後，撮合時間仍是5秒撮合一次；2027年7月開始，則將盤中零股撮合時間從5秒一次改為1秒一次，這對盤中零股交易應能更加活躍。

台股交易新制：千元以上股票 最小跳動點從5元改為1元1跳

台股目前的千金股超過50檔，若以權值股排名靠前的千金股來看，影響最大的就是台積電、聯發科與台達電，在原本5元1跳的架構之下，台積電跳動1檔影響加權指數點數約40點；聯發科跳動1檔影響加權指數點數約10點；台達電跳動1檔影響加權指數點數約4點。

若同時拉升3檔權值股各1檔，則影響大盤點數在54點，因此你可以看到加權指數走勢圖常呈現鋸齒狀，我且以台積電與加權指數做對比，你可以看到走勢圖真的就是上去下來上去下來，鋸齒狀相當明顯。

台積電是台股中的權王，7/23市值比重占大盤高達42.69%；台積電每跳動1檔5元，對於加權指數影響約40點。

假設台積電成交價跳動2375、2370、2375、2370反覆跳動，加權指數就會一下漲40，一下又回到原狀。

如果有用指數做智慧單的預掛停損停利，超級容易被觸價進場或掃單，千元以上股票跳動點數都改為1元，基本上對於大盤走勢圖就會變得較為平滑。

另外大盤在最後一盤5分鐘集合競價決定收盤價時，最後一盤出現急拉或急殺的狀況，幅度也會做減小。

尤其是MSCI權重調整生效與富時指數權重生效，最後一盤急拉或急殺往往形成技術面的假突破或假跌破。簡單來說就是原先控盤的困難程度較大，有望降低!。

另外原先千元股票5元一跳，也容易增加避險的困難度，千金股的最小跳動點改為1元1跳，實施時間則是2027年7月開始。

股票期貨交易新制高價股股期，最小跳動點從5元改為1元1跳，期交所對個股期最小跳動點，原則上與證交所作業一致，只不過時間上不是明年7月實施，而是2026年7月6日起就開始實施（期貨比現貨早一年）。

這裡要特別留意的是，千金股股期跳動點，1000元~2500元原本5元1跳改為1元1跳；2500元以上的個股期同樣維持5元1跳。

千金股2500元以上股票（現貨），最小跳動點在明年新制上路後，1跳是1元。所以2500元以上千金股，期貨與現貨的跳動點會有所差異，這是要留意之處。

話說期交所動作為何這麼快，馬上就直接實施？

其實有在觀察熱門股票期貨的朋友會發現，前三名的熱門排行榜，不論日成交量、月均量、未平倉量來看，榜上有名的很少是1000元以上的個股期。

不是說AI浪潮都已經將多數AI概念股推成千金股？怎麼到個股期市場完全變了調？其實主要影響仍是在交易制度層面。

我舉例台積電股期，內盤價在2410元、外盤價在2415元，若想要盡速成交，讓出1個跳動點就是5元，也就是想賣的掛內盤價（賣低）、想買的掛外盤價（買高）

(想買低或賣高的必須排隊，價格優先時間優先)

這一讓價就是5元，個股期1口=2000股，也就是讓1個最小跳動點=10000元

光想成交成本還沒考慮計算就要先出去1萬元，不論是想買或是想賣，應該沒人願意做犧牲者。這樣情況下高價股期的交易量自然就不高，所以期交所後來又推出小型合約，如小型台積電期、小型緯穎期...若1000元以上股期改為1元1跳，則容易成交多了。

例如7/23日台積電期，內盤價2414元、外盤價2415元，成交價2415元，當日成交量達6498口，因此最小跳動點改變過後，對於千元以上的高價股期成交量有明顯幫助。

另外對於避險而言，避險容易進行且付出成本較低，目前1000元~2500元股期，最小跳動點改為1元影響標的：台積電、致茂、智邦、祥碩、亞德客-KY、奇鋐、台達電、貿聯-KY、漢唐。

這是實務上最小跳動點改變對於加權指數、現貨、期貨的影響。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：交易時段延至3點半、1股為單位兩大提案雙雙被否決！台股三大新制哪些真的過關上路了