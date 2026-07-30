快訊

台股開高急殺逾600點又翻紅！聯電亮燈點火 激戰4萬點關卡

離開節目仍遭同業性騷！「車界女神」李冠儀揭黑幕：沉默7年換不來尊重

聽新聞
0:00 / 0:00

美股下挫費半摔逾5% 法人估台股打底時間拉長

中央社／ 台北30日電

AI擁擠交易，全球科技股去槓桿，台股過去短短2天重跌3595.01點，集中市場指數29日收在40039.18點，勉力守住40000點大關。法人表示台股短線急跌，隨時有可能反彈，但融資斷頭，籌碼需要沉澱打底，真正反轉要花點時間。

美國聯準會決議維持利率按兵不動，但多達3名官員投反對票、主張升息，被市場解讀為鷹派抬頭，美股4大指數29日全面收黑，台股今天恐持續承壓，整理打底的時間恐拉長。

美國道瓊工業指數下跌1153.18點或2.19%，收在51594.14點。標普500指數下跌112.63點或1.52%，收7316.15點。

以科技股為主的那斯達克指數跌433.97點或1.74%，收24442.94點。費城半導體指數大跌588.19點或5.33%，收10447.49點。

個股方面，AI相關的晶片股持續疲弱，韓國SK海力士ADR股價下跌3.38美元或2.6%，收126.79美元；美光大跌81.53美元或9.94%，收739美元。另外輝達（NVIDIA）下跌7美元或3.55%，收190.01美元；台積電ADR跌17.64美元或4.5%，收374.67美元。

統一投信基金管理部副總經理尤文毅分析，AI、半導體等熱門族群上半年漲勢猛，擁擠交易現在面臨短期評價修正，加上市場預期聯準會升息機率愈來愈高，部分對於利率敏感的資金提前退場，引發市場去槓桿與連鎖的踩踏效應，這段期間，台股要先把底部打出來，需要時間。

尤文毅觀察AI產業基本面，整個火車頭往上的趨勢沒有改變，大型CSP（雲端服務供應商）仍持續加碼資本支出。最近科技股漲多回檔，資金並未從市場撤出，只是暫時改停泊其他防禦型商品。他看好AI股去槓桿結束、評價修復後，資金仍可望回流。

美股 台股 法人

延伸閱讀

晶片股拋售潮未止…美股收黑 費半跌逾5%、道瓊挫逾千點

華許抗通膨決心遭質疑…長債殖利率急升 道瓊跌逾千點、費半再摔5.3%

基準利率不動美債殖利率飆高 通膨難解拖累美股道瓊大跌1152點

台股加速趕底兩天急挫3595點 法人揭這天是影響市場大勢的「關鍵日」

相關新聞

台股交易制度2變革！零股交易時間提前、千金股跳動點改為1元

2026年台股突出的表現就是台股總市值在全球市場衝上第五大...因為AI台廠供應鏈讓台股在國際市場的能見度大開！ 股價千金股的家數也超過50檔，其中權值股包括台積電、聯發科、台達電、台光電、智邦、鴻勁、緯穎、致茂、奇鋐、南電、川湖、創意、台達電、健策、藥華藥...正因為台股在國際市場能見度大開，因此台股的交易制度是否要跟國際接軌，成了討論話題。 因此今日文章來探討台股、零股、個股期的交易制度，那些是被提案後否決？哪些則是通過後成了新制？

台股開高急殺逾600點又翻紅！聯電亮燈點火 激戰4萬點關卡

聯準會維持利率不變卻釋出偏鷹訊號，加上中東戰火升溫，美股尾盤急殺，道瓊重挫逾1,100點、費城半導體指數大跌5.33%，台積電（2330）ADR跌4.5%、美光暴跌近10%，拖累台指期夜盤下挫683點。台股30日開盤震盪劇烈，8月台指期率先下跌321點、報40,007點，集中市場指數則小漲9.76點、報40,048.94點開出。

多空交戰使台股開盤後震盪超過千點 法人這麼建議

儘管美國聯準會（Fed）這次會議維持利率不變，但是由於會後聲明仍讓外界擔心九月有升息的可能，引發美股四大指數全面大跌，台股受到相關的影響，開盤之後先大跌635點，之後在日股等亞股上揚、護國神山台積電股價上漲40元的激勵之下，又轉跌為升逾600點，早盤一開盤後震盪幅度超過千點，截至9時半，約上漲500點。

多殺多賣壓湧現 台股國家隊急救援

台股昨（29）日多殺多賣壓湧現，指數開低走低，盤中一度跳水逾2,200點、跌破4萬點，來到39,384點。在財政部長莊翠雲信心喊話下，國家隊護盤銀彈進場拉抬，搶短買盤出現，指數跌點收斂，終場跌1,564點，收在40,039點，驚險守住半年線與4萬點大關。

台股傳融資追繳令萬箭齊發 上市櫃融資單日大減521億元

台股接連重挫，市場高度關注信用交易整戶擔保維持率數據。儘管根據金管會資料，截至28日全市場信用交易整戶擔保維持率仍達165.5％，估算昨日約在159％，距警戒門檻仍有相當距離，不過與市場感受大不相同，隨大盤與中小型股連番破底，市場傳出融資追繳令萬箭齊發。

就市論勢／AI股需求不減 還有戲

國際市場修正也直接衝擊台股。加權指數昨（29）日一度跌破4萬點，最低來到39,384點，市場恐慌情緒瞬間升溫。但若從技術面與籌碼面拆解，這波修正更像是多重短期因素同時引爆的流動性衝擊，而非基本面全面崩壞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。