美股下挫費半摔逾5% 法人估台股打底時間拉長

AI擁擠交易，全球科技股去槓桿，台股過去短短2天重跌3595.01點，集中市場指數29日收在40039.18點，勉力守住40000點大關。法人表示台股短線急跌，隨時有可能反彈，但融資斷頭，籌碼需要沉澱打底，真正反轉要花點時間。

美國聯準會決議維持利率按兵不動，但多達3名官員投反對票、主張升息，被市場解讀為鷹派抬頭，美股4大指數29日全面收黑，台股今天恐持續承壓，整理打底的時間恐拉長。

美國道瓊工業指數下跌1153.18點或2.19%，收在51594.14點。標普500指數下跌112.63點或1.52%，收7316.15點。

以科技股為主的那斯達克指數跌433.97點或1.74%，收24442.94點。費城半導體指數大跌588.19點或5.33%，收10447.49點。

個股方面，AI相關的晶片股持續疲弱，韓國SK海力士ADR股價下跌3.38美元或2.6%，收126.79美元；美光大跌81.53美元或9.94%，收739美元。另外輝達（NVIDIA）下跌7美元或3.55%，收190.01美元；台積電ADR跌17.64美元或4.5%，收374.67美元。

統一投信基金管理部副總經理尤文毅分析，AI、半導體等熱門族群上半年漲勢猛，擁擠交易現在面臨短期評價修正，加上市場預期聯準會升息機率愈來愈高，部分對於利率敏感的資金提前退場，引發市場去槓桿與連鎖的踩踏效應，這段期間，台股要先把底部打出來，需要時間。

尤文毅觀察AI產業基本面，整個火車頭往上的趨勢沒有改變，大型CSP（雲端服務供應商）仍持續加碼資本支出。最近科技股漲多回檔，資金並未從市場撤出，只是暫時改停泊其他防禦型商品。他看好AI股去槓桿結束、評價修復後，資金仍可望回流。