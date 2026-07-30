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觀察站／失速下跌…台股帳面縮水 一堂昂貴求生課

聯合報／ 本報記者陳儷方

台股七月呈現史上罕見急跌行情，單月累積跌點超過六千點，創下最大單月跌點紀錄，更在短短一個月內四度單日重挫逾千點，市場幾乎是以搭電梯速度下滑，投資人情緒從年初的樂觀迅速轉為恐慌。

面對這波修正，不少人開始懷疑牛市是否結束，若回頭檢視這波下跌的本質，真正造成市場失速的原因，並非企業基本面突然惡化，而是融資去槓桿、籌碼調整，以及國際股市同步修正所引發的連鎖效應。

二○一五年中國股市與現在的南韓股市，也跟台股相同，經歷去槓桿過程。富邦投顧董事長陳奕光說，二○一五年的中國股市短短半年內從兩千點漲到五一七八點，漲了一點五倍，隨後進入去槓桿階段，指數從向下修正至二八五○點、跌幅百分之四十五。槓桿快速擴張的韓股，近期已頻頻觸發熔斷機制，高槓桿投資人哀鴻遍野，迄今尚未收場。

部分台股投資人透過「四貸同堂」，即使資金有限也能進場參與財富遊戲搏翻身，只是槓桿開放程度沒有南韓大膽，但在這波去槓桿過程中，仍承受莫大折磨與痛苦，只要多殺多的惡性循環不止，踩踏就會持續發生。

從數據來看，台股融資餘額已由高點六三一三億元快速減少超過一千兩百億元，融資維持率更跌破百分之一五○，代表市場去槓桿已進入相當劇烈的階段，融資雖然大幅減少，但並不代表所有槓桿資金都已退出市場。陳奕光說，小戶差不多都被抬出去了，但有資金實力的大戶還在。即使市場去槓桿進入尾聲，但仍不能忽視後續籌碼調整可能帶來的震盪。

這波修正不只是帳面財富縮水，還是一堂昂貴的風險管理課。近年不少投資新手是在市場一路創高的環境之下進場，習慣看到股票天天上漲，甚至認為只要買進就能獲利，對於空頭市場缺乏實際經驗；當行情反轉時，許多人因過度使用融資、信貸等槓桿工具，不得不在市場恐慌加劇時認賠離場，也讓過去累積的獲利甚至本金，在短時間內大幅蒸發。

台股前天重挫兩千點之後，有網友問，跌到多少大家會信貸進場？經歷過台股歷史風雨的專家語重心長地說，這是典型的賭徒心態，投資可以承擔風險，但不應建立在超出自己財務能力的槓桿之上。

南韓 台股 籌碼

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