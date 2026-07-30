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多殺多賣壓湧現 台股國家隊急救援

經濟日報／ 記者何佩儒林勁傑／台北報導
台股昨（29）日多殺多賣壓湧現，指數開低走低，盤中一度跳水逾2,200點、跌破4萬點，來到39,384點。聯合報系資料照
台股昨（29）日多殺多賣壓湧現，指數開低走低，盤中一度跳水逾2,200點、跌破4萬點，來到39,384點。聯合報系資料照

台股昨（29）日多殺多賣壓湧現，指數開低走低，盤中一度跳水逾2,200點、跌破4萬點，來到39,384點。在財政部長莊翠雲信心喊話下，國家隊護盤銀彈進場拉抬，搶短買盤出現，指數跌點收斂，終場跌1,564點，收在40,039點，驚險守住半年線與4萬點大關。

台股連兩天盤中跌逾2,000點，昨天為歷史第七大跌點。今、明兩天，市場關注三件大事，包括聯準會FOMC利率會議，微軟、Meta等美股科技大咖公布財報，及韓股提高單一股票槓桿ETF的保證金提前至31日實施，三變因將左右台股能否醞釀反彈。

台股盤中跌逾2,000點紀錄
台股盤中跌逾2,000點紀錄

台股昨天殺聲隆隆，尤其半導體、銅箔基板、記憶體、矽晶圓等族群則表現弱勢。

台股持續狂跌引發立委關注，財長莊翠雲昨天在立院財委會表示，台灣實體經濟亮眼，景氣燈號連續亮出紅燈，穩固的基本面對台股穩定具備實質幫助，國安基金會密切關注台股情勢。

財長喊話之後，國家隊開始進場拉抬，根據統計，八大公股行庫昨天買超102.7億元，投信買超57億元，外資賣超222.5億元，自營商賣超185.9億元，總計三大法人共賣超台股351.4億元，整體成交量1.14兆元。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，7月最後兩個交易日將相當關鍵，特別是FOMC利率會議，市場普遍預測最佳狀況是維持利率不動；反之會後記者會若放「鷹」，可能會讓盤勢持續震盪。

第二，這兩天包括微軟、Meta、亞馬遜、蘋果都將公布財報，對AI、資本支出看法動見觀瞻。

第三則是韓股提高單一股票槓桿ETF的保證金，從8月上旬提前在7月31日實施，韓股加速去槓桿導致，台股也受牽連，這兩天賣壓宣洩後，8月起韓股的跌幅可能收斂，有助台股醞釀反彈。

台股 國家隊 韓股

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