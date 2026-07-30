多殺多賣壓湧現 台股國家隊急救援

「我畢業了，不是財富自由，是被券商退學」、「我開了融資、交出了靈魂，在永無止盡的追繳令中，陷入瘋狂」，最近幾日，網路投資社群常見貼出融資追繳簡訊或股票帳戶截圖的發文，看著總損益出現負數，樓下有安慰的也有嘲諷的，苦主則貼出畢業文勸世，奉勸大家不要融資。

2026-07-30 00:00