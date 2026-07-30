台股傳融資追繳令萬箭齊發 上市櫃融資單日大減521億元

台股接連重挫，市場高度關注信用交易整戶擔保維持率數據。儘管根據金管會資料，截至28日全市場信用交易整戶擔保維持率仍達165.5％，估算昨日約在159％，距警戒門檻仍有相當距離，不過與市場感受大不相同，隨大盤與中小型股連番破底，市場傳出融資追繳令萬箭齊發。

台股昨（29）日狂跌1,564點、跌幅3.76％，收在40,039點；櫃買指數重挫5.16％收在334.24點。多頭潰敗引發大規模砍倉與多殺多疑慮，籌碼面震撼大洗牌，上市融資昨日暴減385.23億元，上櫃亦暴減135.75億元，上市櫃融資單日合計大舉瘦身近521億元，顯示投資人已被迫實質停損或斷頭出場。

投資人高度關注是否將出現融資追繳情事。根據主管機關數據，截至28日全市場信用交易整戶擔保維持率仍達165.5％，估算昨日約在159％，凱基證券昨日估計大盤融資維持率降至158％、櫃買降至149.97％，與主管機關數據較為接近。

台股融資追繳事件重點

至於主管機關統計的「不限用途款項借貸」維持率至昨日亦高達250％左右。證交所強調，信用維持率採「整戶合併計算」且包含補繳擔保品，市場並無個股低於130％即等同整戶斷頭的概念。

然隨大盤與中小型股連番破底，市場傳出融資追繳令萬箭齊發。若以民間軟體CMoney估算方式推算，加權指數28日整體維持率已降至142.1％，昨日大盤再跌3.76％後，整體維持率已滑落至約138.34％的警戒邊緣。

櫃買指數更慘烈，昨日狂瀉5.16%，整體維持率推估已自131.95％跌破130％追繳門檻來到126.8％。其中，上櫃股中包含力旺、群聯、宜鼎、昇達科及跌停掉出千金股的雍智科技等，均名列融資斷頭警戒區，昨日再爆重挫走勢，勢必讓追繳壓力全面蔓延。

不過，CMoney已於昨日公告下架維持率相關數據，坦言因證交所未提供完整信用維持率資料，過去數據僅是公開資訊做推估計算，為避免紛爭而下架。

證交所與櫃買中心信心喊話，股價短期震盪難免，投資人應嚴格控管資金風險，切莫因過度恐慌盲目殺低，台股今年以來漲幅仍達38.24％，日均成交值破兆元，市場流動性相當充沛，基本面6月景氣燈號更連七紅，顯示經濟基本面極為穩固。