融資維持率突然消失 CMoney緊急下架歷史數據

台股連日重挫，市場高度關注融資追繳壓力之際，投資資訊平台CMoney今（29）日下午突然公告，即日起停止提供融資維持率、融券維持率及整體維持率，相關歷史資料也將陸續下架，並強調後續應以證券交易所正式公告為準。

這項資料突然「消失」，與昨天市場出現的維持率數字爭議有關。部分媒體先前引用推估，指大盤融資擔保維持率降至約143%，恐逼近大規模追繳；證交所隨即澄清，截至7月27日，全市場信用交易整戶擔保維持率約175%，全市場融資擔保維持率也仍高於原始維持率166%，與市場流傳數字存在明顯落差。

CMoney說明，由於證交所未提供完整信用交易維持率原始資料，平台過去只能依公開資訊推估；為避免估算結果與正式數據不同，引發市場疑慮，決定全面停止提供。

不過，市場人士指出，民間軟體無法取得券商後台的個人整戶資料，只能以總量推算；證交所則納入上市、上櫃，以及同一帳戶融資、融券部位合併計算，因此兩者原本就不同。然而證交所公布的是被全市場平均後的維持率，只能回答整體信用部位是否仍安全，卻無法反映有多少高檔進場的融資戶已跌破追繳線。真正決定斷頭風險的，仍是個別帳戶與其持有個股的實際狀況。