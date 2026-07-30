就市論勢／AI股需求不減 還有戲

盤勢分析

國際市場修正也直接衝擊台股。加權指數昨（29）日一度跌破4萬點，最低來到39,384點，市場恐慌情緒瞬間升溫。但若從技術面與籌碼面拆解，這波修正更像是多重短期因素同時引爆的流動性衝擊，而非基本面全面崩壞。

首先，國際股市同步修正，帶動台股情緒性賣壓；其次，法人調節部位與融資追繳形成連鎖反應；最後，高槓桿籌碼跌破重要支撐後被迫停損，跌勢加速擴大。

拆解下跌結構，會發現修正最重的幾乎都是前波漲幅最大的族群，包括記憶體、CPO、光通訊、被動元件與部分載板股。

這些個股短時間內股價翻倍甚至數倍，本益比與融資使用率同步升高，一旦外資去槓桿與市場風險偏好下降，便容易形成多殺多。

若以17日大跌前一日至28日計算，大盤融資水位已大減701億元，代表市場槓桿部位正在去化。

投資建議

近期修正更像是估值去泡沫，而非景氣反轉。只要AI資料中心建置計畫持續推進，GPU、ASIC、HBM與高速傳輸等需求並未消失。

以記憶體為例，雖然近期股價大幅修正，但高頻寬記憶體供需缺口並未消失。大陸記憶體廠擴產與新股掛牌，短期或許影響市場情緒，但並未改變三大原廠在高階HBM市場的優勢。

AI伺服器散熱、電源、ASIC與先進製程設備需求，也仍受惠全球資料中心擴建潮。

真正值得關注的，是哪些企業具備高階技術護城河、能持續提升ASP（平均售價）與毛利率，並能在AI商業化過程中取得穩定現金流。未來市場給予高評價的，不再只是「有AI題材」，而是「能把AI變成獲利」。