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璞玉指數抗跌 有效降壓

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股連續兩個交易日盤中跌幅都超過2,000點，昨（29）日盤中甚至一度跌破4萬點關卡，加權指數單日下跌3.7%，而台灣璞玉指數下跌1.3%；從6月22日大盤高點至今來觀察，台灣璞玉報酬指數下跌5.9%，優於大盤同期的跌15.5%，跌幅明顯低於大盤，顯示其在市場震盪時，降低下行壓力，展現出良好的抗跌韌性與風險抵禦能力。

由臺灣指數公司所編製的台灣璞玉指數，聚焦優質非熱門股，以成分股最近三年EPS皆為正數、最近四季EPS皆為正數，且連續三年配發股利，篩選優質標的；及排除成交金額、成交股數、周轉率、漲幅、波動度居市場前10%的熱門股，採市值加權，每年4、10月進行成分股定期審核。

依據最近一期定審結果，成分股331檔，廣泛分布於31類上市產業，截至6月30日，81%成分股（含五檔創新板股票） 排名上市股票殖利率前50%，其中約38%排名前20%，殖利率表現優異。

從歷史回測資料顯示，台灣璞玉指數在多次市場震盪環境下，均展現強韌的抗跌能力。觀察近五年表現，2022年至2023年美國聯準會通膨與升息期間，台灣璞玉指數最大跌幅14.28%及收復天數83天，優於加權指數跌幅28.47%、171天。

2025年4月起美國政府加徵關稅，台灣璞玉指數最大跌幅為24.52%，表現亦優於加權指數的27.72%跌幅，顯示台灣璞玉指數即使在系統性風險下，仍能展現優異的抗跌能力，未來如能商品化，可提供市場更分散、更具抗跌及防禦能力的投資選擇。

指數 加權指數 股票

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