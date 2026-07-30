學者：槓反型ETF風險可控

近期全球金融市場劇烈震盪，槓桿型與反向型ETF（L&I ETFs）是否成為放大市場風險的推手，再度成為金融監理機關與市場投資人高度關注的焦點議題。

國立臺灣大學財務金融學系教授張森林於臺灣證券交易所網站「觀點」專欄發表分析文章指出，近期韓國市場由於開放以三星電子、SK海力士等大型權值股為標的之個股槓反型ETF，加上韓國個股單日漲跌幅限制高達30%，當大型個股價格出現劇烈波動時，個股槓反商品極易進一步放大權值股乃至整體市場的震盪幅度，甚至被認為與市場觸發熔斷機制有所關聯。

相對而言，台灣市場的槓反型ETF發展結構與韓國有著根本性的制度差異。根據證交所統計，截至今年5月，台股槓桿及反向型ETF共計八檔，全部以「台指期」為追蹤標的，並無任何以單一個股為標的的槓反商品；目前其資產規模占全體上市ETF總規模比重僅約3.47%，成交值占比則為10.84%。

由於台灣槓反型ETF主要屬於「指數型」與「期貨型」商品，其風險核心來自於整體大盤指數與期貨市場的波動，並不會像個股型槓反商品一樣，對單一大型權值股產生集中性的直接賣壓，進而放大現貨市場波動的可能性相對較低。

從學術文獻與市場機制來看，槓反型ETF在市場恐慌時影響波動的管道主要有三：首先是「每日重設」（daily reset）與「再平衡交易」機制，基金經理人為了維持固定的槓桿倍數，須進行「上漲時加碼曝險、下跌時減碼曝險」的順勢交易，在市場流動性不足或極端波動時易加劇短期價格震盪。

其次是「申購贖回與套利鏈結」，當市場出現恐慌拋售導致槓桿型ETF產生折價時，套利者會買入折價ETF並放空標的現貨或期貨，若追蹤標的為個股，將增加權值股賣壓並引發停損贖回的負向回饋循環；最後則是「避險需求」，市場急跌時避險資金大量湧入反向型ETF，經理人須增加期貨空單，配合溢價套利交易，可能相互強化市場下挫賣壓。

儘管槓反型ETF在理論上存在風險傳導管道，但台灣市場實務經驗顯示，ETF在市場修正期間未必必然扮演風險放大器。回顧歷次國際金融事件與台股修正期間，台灣ETF市場普遍呈現「淨申購」現象，顯示投資人傾向逢低進場承接，反而發揮了吸納市場資金、提供流動性與穩定投資人信心的功能。