證交所強調：信用交易擔保維持率遠高於追繳門檻 外界引用數據應審慎

近期受到美國半導體及人工智慧相關類股回檔、中東地緣政治局勢及主要央行利率走向影響，國際股市波動加劇，避險情緒升溫。今日亞洲主要股市同步走弱，台股加權股價指數收在40,039.18點，下跌1,564.18點，跌幅3.76%。惟加權指數今年以來漲幅仍達38.24%，領先亞洲主要市場；市場流動性亦維持充沛，今年以來集中市場日均成交值已突破新台幣1兆元。

追繳與處分依證券商授信業務之整戶擔保維持率決定 並非以單一個股推斷

近期市場對信用交易擔保維持率及追繳情形之關注升高。證交所說明，依「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」之規定，信用交易之擔保維持率係採整戶（融資+融券）合併計算，且涵蓋上市、上櫃標的，市場追繳、處分（斷頭）之情形不能以單一個股之擔保維持率論斷，亦無個股擔保維持率低於130%即等同斷頭之概念，外界所引用的個股融資擔保維持率數據實際並未考慮補繳擔保品數量，投資人若以之推斷市場走勢，應審慎評估；另截至昨日（7月28日），不限用途款項借貸全市場之整戶擔保維持率仍遠高於法規追繳門檻130%，擔保水位尚屬充足，惟投資人款項融通之追繳與處分情形，應依證券商實際提供各授信業別之個人整戶擔保維持率為準。

面對市場快速變化，證交所提醒投資人宜審慎評估自身風險承受能力，以企業獲利、產業前景及長期投資價值作為判斷依據，勿輕信未經查證的不實資訊或市場傳言。證交所將持續督促上市公司即時、充分揭露重大資訊，強化資訊揭露即時性與透明度，以維護投資人權益及市場秩序。

產業動能持續 上市公司營運展現成長韌性

受惠於人工智慧、高效能運算及雲端服務需求，我國出口及外銷訂單維持強勁，整體景氣維持熱絡。今年6月出口748.3億美元，年增40.3%，連續32個月成長；上半年出口4,166.6億美元，創歷年同期新高，年增47.1%。115年6月外銷訂單952.6億美元，年增59.4%，創歷年單月新高；上半年外銷訂單5,041億美元，年增50.9%，亦創歷年同期新高。另依國家發展委員會公布之6月景氣概況，景氣對策信號續呈代表景氣熱絡之紅燈，並已連續7個月亮出紅燈，顯示國內經濟動能持續增強。

上市公司方面，全體上市公司今年6月營收5兆4,810億元，較去年同期成長44.71%；累計今年前六月營收總計為29兆1,955億元，年增35.93%；今年第1季全體上市公司稅前淨利1兆8,634億元，較114年同期成長59.88%，反映上市公司穩健成長動能。

展望未來，主計總處、中央銀行、中央研究院及台灣經濟研究院分別將2026年經濟成長率預測上修至9.64%、9.45%、10.16%及10.38%，反映AI需求與出口表現持續支撐我國經濟。指標上市公司近期法說資訊亦顯示，AI、高效能運算及先進製程需求持續成長。以台積電（2330）為例，該公司已上調全年營收成長預估與資本支出規模，並持續擴充先進製程產能，反映業界看好相關產業的中長期發展潛力。

密切關注市場變化 必要時配合主管機關採取穩定措施

證交所將密切掌握國際政經情勢及市場交易狀況，維護交易公平、有序及資訊透明，並督促上市公司即時揭露重大訊息，鼓勵其衡酌財務狀況、現金流量、公司信用及股東權益，適時買回庫藏股。倘股市非理性連續下跌或波動明顯擴大，證交所將配合主管機關政策，視市場情況採取穩定措施，維護市場穩健運作。