台股重挫 金管會：信用交易擔保維持率為165.5%

台灣富裕投資人有多愛投資股市？滙豐集團最新發布2026年《全球富裕投資者簡報》（HSBC Global Affluent Investor Snapshot）指出，股票仍是台灣高資產族群最核心的投資工具，股票占整體投資組合比例約30%，遠高於全球平均16%；股票持有率更達70%，也高於全球平均52%，超越香港、中國大陸及美國等主要市場，顯示台灣投資人高度依賴股市作為財富增值的重要來源。

2026-07-29 18:44