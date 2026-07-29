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台股重挫 金管會：信用交易擔保維持率為165.5%
台股今天盤中跌破4萬點關卡，終場重挫1564.18點，創台股收盤第7大跌點。金管會表示，截至7月28日，信用交易的整戶擔保維持率為165.50%，高於券商規定的130%最低追繳門檻。
金管會表示，台股7月29日收盤指數為40039.18點，下跌1564.18點，跌幅3.76%，成交量約1兆835.69億元，同時段（截至下午1時30分） 亞洲主要股市狀況，新加坡漲0.71%，上海漲0.31%，香港漲1.23%，日本跌1.72%，韓國跌7.46%。
統計到7月28日，金管會指出，信用交易的整戶擔保維持率為165.50%，高於券商規定的130%最低追繳門檻，借券賣出占市場成交值比率為3.76%。
金管會資料顯示，集中市場截至今年6月底本益比約31.78倍，現金殖利率1.56%（加計股票股利為1.59%），國內上市櫃公司今年截至6月底累計營收合計約30.49兆元，較去年同期增加35.96%。
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