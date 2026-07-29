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上櫃公司基本面穩健 櫃買中心呼籲投資人理性看待近期行情波動
近期國際股市出現大幅震盪，連帶影響櫃買指數波動。29日上櫃指數收在334.24，較前一日下跌18.18點，跌幅為5.16%。
櫃買中心表示，依據上櫃公司公告之2026年前六月累計營收表現，891家上櫃公司中約68.4%的上櫃公司前六月累計營收較前一年同期成長。截至7月28日止，決議配發2025年度現金股利者計有607家（約占已公告891家之68.1%），其中每股配發現金股利2元以上為322家（約占已公告891家之36.1%）。另已有51家上櫃公司經董事會決議通過實施庫藏股，並有325家上櫃公司已舉辦法人說明會，向投資人說明公司及產業狀況。
面對近期市場較大波動，櫃買中心表示投資人宜審慎投資，注意資金控管，但無須過於恐慌。股價短期震盪難免，長期表現仍回歸公司業績基本面。多數上櫃公司基本面良好，建議投資人應依本身投資策略理性分析，並注意相關投資風險。櫃買中心將持續關注國際政經情勢對上櫃市場之影響，確保上櫃公司資訊的公開透明。
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