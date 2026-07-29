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台灣有錢人愛股票！持股率70%狠甩全球平均 但不盲目追高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
銀行業者表示，台灣富裕投資人呈現「敢投資、但不盲目追高」的特質。圖／AI生成
銀行業者表示，台灣富裕投資人呈現「敢投資、但不盲目追高」的特質。圖／AI生成

台灣富裕投資人有多愛投資股市？滙豐集團最新發布2026年《全球富裕投資者簡報》（HSBC Global Affluent Investor Snapshot）指出，股票仍是台灣高資產族群最核心的投資工具，股票占整體投資組合比例約30%，遠高於全球平均16%；股票持有率更達70%，也高於全球平均52%，超越香港、中國大陸及美國等主要市場，顯示台灣投資人高度依賴股市作為財富增值的重要來源。

銀行業者表示，台灣富裕投資人呈現「敢投資、但不盲目追高」的特質，一方面透過股票掌握市場成長機會，另一方面保留現金部位降低波動風險，未來全球資產配置與多元投資工具的需求可望持續升溫。

雖然台灣富裕投資人積極布局股市，投資態度仍展現出一定程度的謹慎。調查顯示，相較2025年，台灣投資人在2026年對於達成短、中、長期財務目標的信心均有所提升，但在受訪十個市場中仍相對保守。

從投資目標來看，退休準備仍是台灣富裕投資人的首要考量，占比53%；其次為累積財富以提升財務安全感，占51%；希望創造額外收入來源則占45%。在此投資需求下，台灣高資產族群逐漸形成「防禦與成長並重」的資產配置策略。

股票 滙豐集團 投資人

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