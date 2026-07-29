AI行情結束了？科技股重挫掀恐慌 專家：離場恐錯過反彈

全球科技股同步大回檔，不少投資人開始擔心AI熱潮是否降溫，甚至步入空頭循環。基金平台指出，這波修正主要反映市場重新評價AI建設的融資模式與資本成本，而非AI需求轉弱；信用風險升高，不代表產業成長動能消失，更不足以推論AI長期趨勢反轉。

鉅亨買基金總經理張榮仁表示，市場擔心的不是AI沒有未來，而是AI開始接受更嚴格的財務考驗，輝達注資OpenAI並為晶片採購提供融資擔保，引發企業負債能力及信用風險的疑慮，科技股投資人獲利了結，落袋為安。

張榮仁表示，市場開始檢視AI投資的資本效率，而非AI需求突然轉弱，更重要的是，AI已提升為攸關美國經濟競爭力與國家安全的戰略產業，政策支持方向並未改變。

市場劇烈修正，容易讓投資人萌生先賣一趟的念頭，不過，張榮仁認為，真正影響長期績效的，往往不是短期下跌，而是在恐慌中離場後，錯過隨之而來的反彈，因此拉開長期績效差距的，往往不是進場時點，而是能否在市場修正期間持續累積部位。

張榮仁強調，AI產業正從高速成長邁向更重視資本效率的新階段，長期趨勢並未改變；面對市場震盪，與其花時間猜測何時進出場，不如建立紀律投資習慣，回檔時加碼、分散進場成本，以紀律投資取代情緒操作，更有機會掌握AI長線成長帶來的投資契機。