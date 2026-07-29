散戶瘋搶！台積電自歷史高點回檔335元 股東首度衝破300萬人

台積電股價持續回檔，今天收在2200元，自6月23日的歷史高點2535元，至今已回跌335元，跌幅13.21%，市值縮水新台幣8.68兆元，滑落至57.05兆元；而台積電截至7月24日股東總人數則逆勢突破300萬人關卡，達到304萬1119人。

美國與伊朗緊張局勢升溫，油價高漲，引發通膨及升息疑慮升高，加上全球股市去槓桿，以及投資人擔憂AI基礎建設成本高昂，衝擊國際股市震盪，台股也連日重挫。

台股繼7月28日重挫2030.83點後，今天開低走低摜破40000點關卡，盤中跌點達2218點，下探至39384.85點，回測半年線39261點支撐；終場權值股跌勢收斂，指數收在40039.18點，下跌1564.18點。自6月23日歷史高點48218.87點，至今已回跌8179.69點，跌幅約16.96%。

台積電股價同樣走勢疲弱，在7月28日下挫70元，滑落至2280元、跌破季線2347元後，台積電今天進一步下跌至2200元作收，下挫80元。台積電自6月23日歷史高點2535元至今回跌335元，跌幅13.21%，市值縮水8.68兆元，滑落至57.05兆元，影響大盤達2662點。

隨著股價回檔，台積電交投持續熱絡，今天成交值高達1466.03億元，高居台股之冠。外資今天賣超台積電1萬1210張，連續6個交易日累計賣超逾4.6萬張；散戶則趁機逢低搶進，盤中零股交易成交金額達232.35億元，同樣居台股之冠。

據台灣集保結算所統計，台積電至7月24日股東總人數首度突破300萬人關卡，達到304萬1119人；其中，零股股東人數多達248萬6327人。隨著股價進一步走低，台積電股東人數是否再增加，值得後續觀察。