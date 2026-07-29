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台股加速趕底兩天急挫3595點 法人揭這天是影響市場大勢的「關鍵日」

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股29日盤中一度摜破40,000點，下探至39,384.85點，終場收在40,039.18點。記者余承翰／攝影
台股29日盤中一度摜破40,000點，下探至39,384.85點，終場收在40,039.18點。記者余承翰／攝影

台股29日盤中一度摜破40,000點，下探至39,384.85點，終場收在40,039.18點，下跌1,564.18點，短短兩個交易日指數急挫3,595.01點；法人直言，大盤指數加速趕底，40,000點為多空分野的決戰點，不宜實質跌破，事實上，7月31日是關鍵的一天，足以影響市場大勢，法人同時提醒，在市場謹慎觀望時，不要輕易出手接刀子。

台股29日開低走低，早盤以41,491.48點開出，下跌111.88點，雖一度翻紅至41,698.39點，上漲95.03點，但隨後再往下探，盤中賣壓加重，40,000點關卡失守，一度下探至39,384.85點，重挫2,218.51點，回測半年線，終場則是守住40,000點，收在40,039.18點。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，台股有加速趕底的意味，40,000點是多空分野的決戰位置，不宜實質跌破，盤中或是1天跌破還不算是實質的跌破，他強調，以時間來看，7月31日是關鍵的一天，足以影響市場的大勢。

黃詣庭說，首先是聯邦公開市場委員會（FOMC）將公布決議結果，一般預期以維持不變的機率較高，重點在於所釋出的訊息，可分三種情況，一是中性的訊息，認為無急迫升息的心要，將有助股市止穩；二是中性偏鷹，9月升息機率升高，止跌恐將暫時不出現；三是中性偏鴿，預期可出現顯著反彈。

黃詣庭表示，在未來48小時內，美國大廠將公布財報，包括雙M的微軟（Microsoft）、Meta；雙A的亞馬遜（Amazon）、蘋果的財報更是至關重要，如果財報數字優於預期，且釋出AI基礎建設投資上修，明年成長的訊息，將有助拉抬相關硬體個股的走勢。

黃詣庭認為，還有韓股個股槓桿ETF的現金保證金，從1,000萬大增至3,000萬韓元（約2萬美元），實施時間從原定的8月提前至7月31日，保證金提高2倍，是韓股下跌的原因，尤其是近日更是殺最大的時間點；黃詣庭說，如7月31日韓股反彈，台股也有望跟著反彈。

至於融資水位的減少情況，黃詣庭指出，昨日減少231億，融資餘額降至5,455億元，仍是偏高，預期若是降至5,200億元以下，將是比較好的水位，融資去化合理有助市場止穩。

黃詣庭強調，在加速趕底時不要輕易接刀子，還不到輕易出手點，假設融資減少，跌幅收斂，可分批進場，但不要使用槓桿，嚴控大位以低持股為宜，至於布局標的上，以大型權值股為第一波進場選擇。

台股 法人 大勢

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