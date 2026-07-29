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台股四萬八南柯一夢 營建股「乏人問津」反成抗跌黑馬

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台股AI行情由高點4.8萬點重挫，今天一度跌破四萬點，科技飆股跌幅達5~6成；營建類股卻逆勢收紅0.77%，資金退場時反而相對抗跌。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年AI行情台股一度衝上4.8萬點，近月則出現連番重挫，連國人主動式基金信仰的瑤池金母也出現波段回檔，今天更一度跌破四萬點大關，可說是「高檔開槓兩茫茫，沒出場，自難忘。帳上虧損，無處話淒涼」。

反觀營建類股則是在第七波管制後就處於谷底，加上過去預售銷售成績不錯，後面還有交屋的業績入帳，近期則是有青安3.0政策幫助年輕人貸款，營建類股反而大盤上漲與下跌都相對無感，由於關注的股民與資金較少，反而成為逆勢抗跌的族群。

台股從高檔4萬8,218點開始回落，受到韓國去槓桿接連出現熔斷跌勢，台股一個多月時間就一度跌破4萬點，過去的科技飆股紛紛重挫，記憶體跌到失憶，被動元件跌到錢都不見，I珍食成為熱門話題，在台股上漲過程中，FOMO心態導致部分散戶開槓進場，央行今年第2季理監事會議時就特別提醒，要留意大量周轉金等流入股市的槓桿行為，結果台股就出現波段明顯回檔。

台股 營建股 信義房屋

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