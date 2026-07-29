調查：台灣富裕投資人瘋買股 占比近1/3高於全球平均

滙豐集團最新調查指出，台灣富裕投資人對於投資多元市場產品的興趣在1年內由28%增至44%，其中在資產配置組合方面，股票占比近1/3，顯著高於全球平均的16%，展現將股票作為核心成長引擎的強烈傾向。

滙豐（台灣）商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處負責人胡醒賢今天透過新聞稿表示，台灣投資人在經歷市場普漲與財富累積後，投資態度已從盲目追高或極端保守，轉向Risk-ready（具備風險應變能力）的全球視野，同時在主管機關力推亞洲資產管理中心政策加持下，尋求更多元投資產品的意願亦大幅提升，展現出立足台灣、布局全球的財富願景。

根據滙豐集團最新發布的2026年全球富裕投資者簡報（HSBC Global A ffluent Investor Snapshot）調查，今年有44%的台灣富裕投資人表達對於投資多元市場產品的興趣，相較去年調查的28%大幅成長，居本次調查10個市場之冠。

調查指出，台灣富裕投資人展現出偏謹慎的投資態度，多數投資人將退休準備視為首要的目標，占比達53%，其次則是累積財富以保障安全與創造額外收入來源，占比各約51%、45%。

在資產配置策略上，調查發現，台灣富裕投資人發展出「防禦」與「成長」雙軌並進的獨特策略，作為防禦性資產的現金配置占比23%高於平均19%的水準，同時也搭配股票配置追求成長，占比達30%。

調查指出，台灣富裕投資人資產配置組合中，股票占比近1/3，顯著高於全球平均的16%，整體投資人的股票持有率更是高達70%，遠高於全球平均的52%，亦大幅超越其他主要國際市場如香港的65%、中國的59%、美國的51%，展現出將股票作為核心成長引擎的強烈傾向。

調查也發現，台灣富裕投資人持有現金比例從2024年的33%逐年下滑至今年23%，顯示出積極將資金投入市場以進行多元化布局，不過，相較於全球投資人，台灣持有現金的比率仍偏高，亦反映出對未來投資信心的謹慎態度。

調查指出，多數台灣富裕投資人也表示，自調查期間當下展望未來12個月，計畫將增加黃金與貴金屬和定存等工具的比重，分別增加約19%、18%，同時透過多元資產配置的管理型解決方案提升投資組合的複雜性，增幅估約15%。

本次調查由滙豐委託進行，涵蓋9993名年齡介於21至69歲的投資者。受訪者包括最低可投資資產為10萬美元（約新台幣324萬元）的富裕投資者，以及最低可投資資產為200萬美元（約新台幣6486萬元）的高淨值投資者。

此次網路調查於2026年1月6日至2月6日期間進行，共有10個市場，包含中國、香港、印度、馬來西亞、墨西哥、新加坡、台灣、阿聯酋、英國及美國。