三大法人賣超收斂至317億元！台股續挫1564點、115檔殺跌停 險守4萬關

台股29日在全球科技股賣壓蔓延下再度重挫，集中市場指數盤中一度狂瀉逾2,200點、跌破4萬點整數關卡，最低下探39,384.85點。尾盤雖有低接買盤進場，終場仍大跌1,564.18點、收40,039.18點，跌幅3.75%，寫史上第七大跌點，成交值放大至1.08兆元。盤中高低震盪達2,313.54點，合計上市櫃下跌家數高達1,619家、跌停115家；日韓股同步走弱，其中韓股更連續兩個交易日觸發熔斷機制，市場避險情緒持續升溫。三大法人續賣超317.57億元。

統計三大法人7月29日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超222.52億元，投信買超90.94億元；自營商賣超（合計）185.99億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.23億元、自營商（避險）賣超175.76億元。

盤面上，權值股持續遭空頭重砲猛轟，成為拖累大盤的主因。權王台積電（2330）重挫3.51%、收2,200元，盤中最低下探2,180元，單一檔即拖累大盤近620點；聯發科（2454）盤中一度失守3,000元整數關卡、最低來到2,990元，尾盤在買盤承接下跌幅收斂至4.98%、收3,150元，市值驚險守住5兆元大關，仍拖累大盤近79點；日月光投控（3711）跌停收499元，影響大盤約69點；台達電（2308）盤中一度觸及跌停1,425元，尾盤跌幅收斂至5.38%、收1,495元，拖累大盤約65點。

AI概念股賣壓同步擴散，多個人氣族群掀起跌停潮。其中，被動元件族群國巨*（2327）、華新科（2492）、金山電（8042）、光頡（3624）、天二科技（6834）、日電貿（3090）、禾伸堂（3026）、大毅（2478）、信昌電（6173）、蜜望實（8043）全面跌停；矽光子族群弘塑（3131）、華星光（4979）、波若威（3163）、上詮（3363）、穩懋（3105）、汎銓（6830）、世界（5347）、光聖（6442）、眾達-KY（4977）同步鎖住跌停；矽晶圓族群中美晶（5483）、合晶（6182）、台勝科（3532）、環球晶（6488）也全數跌停。

不過，記憶體族群卻呈現兩樣情。DRAM族群南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）同步跌停，與AI概念股一同遭到提款；但資金轉向基本面強勁的記憶體模組廠，宇瞻（8271）受惠亮眼財報與AI產品題材激勵，終場大漲8.54%，威剛（3260）勁揚6.78%，創見（2451）上漲4.66%，十銓（4967）、凌航（3135）也分別收漲4.05%、1.72%，成為盤面少數逆勢吸金的焦點。