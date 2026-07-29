快訊

三星Galaxy Z Fold8三款摺疊機7/30預購！「小升大」容量升級 優惠懶人包在這

顏慧欣霸凌案監院彈劾楊珍妮！事證明確情節重大 移送懲戒法院

獨／梁赫群電費帳單曝光！夏天開冷氣2個月竟只繳692元 本人回應

聽新聞
0:00 / 0:00

三大法人賣超收斂至317億元！台股續挫1564點、115檔殺跌停 險守4萬關

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股29日在全球科技股賣壓蔓延下再度重挫，一度狂瀉逾2,200點、跌破4萬點整數關卡，最低下探39,384.85點。記者余承翰／攝影
台股29日在全球科技股賣壓蔓延下再度重挫，一度狂瀉逾2,200點、跌破4萬點整數關卡，最低下探39,384.85點。記者余承翰／攝影

台股29日在全球科技股賣壓蔓延下再度重挫，集中市場指數盤中一度狂瀉逾2,200點、跌破4萬點整數關卡，最低下探39,384.85點。尾盤雖有低接買盤進場，終場仍大跌1,564.18點、收40,039.18點，跌幅3.75%，寫史上第七大跌點，成交值放大至1.08兆元。盤中高低震盪達2,313.54點，合計上市櫃下跌家數高達1,619家、跌停115家；日韓股同步走弱，其中韓股更連續兩個交易日觸發熔斷機制，市場避險情緒持續升溫。三大法人續賣超317.57億元。

統計三大法人7月29日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超222.52億元，投信買超90.94億元；自營商賣超（合計）185.99億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.23億元、自營商（避險）賣超175.76億元。

盤面上，權值股持續遭空頭重砲猛轟，成為拖累大盤的主因。權王台積電（2330）重挫3.51%、收2,200元，盤中最低下探2,180元，單一檔即拖累大盤近620點；聯發科（2454）盤中一度失守3,000元整數關卡、最低來到2,990元，尾盤在買盤承接下跌幅收斂至4.98%、收3,150元，市值驚險守住5兆元大關，仍拖累大盤近79點；日月光投控（3711）跌停收499元，影響大盤約69點；台達電（2308）盤中一度觸及跌停1,425元，尾盤跌幅收斂至5.38%、收1,495元，拖累大盤約65點。

AI概念股賣壓同步擴散，多個人氣族群掀起跌停潮。其中，被動元件族群國巨*（2327）、華新科（2492）、金山電（8042）、光頡（3624）、天二科技（6834）、日電貿（3090）、禾伸堂（3026）、大毅（2478）、信昌電（6173）、蜜望實（8043）全面跌停；矽光子族群弘塑（3131）、華星光（4979）、波若威（3163）、上詮（3363）、穩懋（3105）、汎銓（6830）、世界（5347）、光聖（6442）、眾達-KY（4977）同步鎖住跌停；矽晶圓族群中美晶（5483）、合晶（6182）、台勝科（3532）、環球晶（6488）也全數跌停。

不過，記憶體族群卻呈現兩樣情。DRAM族群南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）同步跌停，與AI概念股一同遭到提款；但資金轉向基本面強勁的記憶體模組廠，宇瞻（8271）受惠亮眼財報與AI產品題材激勵，終場大漲8.54%，威剛（3260）勁揚6.78%，創見（2451）上漲4.66%，十銓（4967）、凌航（3135）也分別收漲4.05%、1.72%，成為盤面少數逆勢吸金的焦點。

三大法人 跌停 台股

延伸閱讀

台股重挫2030點！寫下收盤第三大跌點 三大法人賣超1169億元

4萬關有守！台股寫史上「第七大」跌點 下跌1,564點、成交值再現兆元

連高股息也不要了？外資狂賣各種ETF 倒貨00403A逾23萬張、賣超第一

台股一度再崩逾千點失守4.1K！台積電、聯發科領跌 鴻海領金控股抗空

相關新聞

台股加速趕底兩天急挫3595點 法人揭這天是影響市場大勢的「關鍵日」

台股29日盤中一度摜破40,000點，下探至39,384.85點，終場收在40,039.18點，下跌1,564.18點，短短兩個交易日指數急挫3,595.01點；法人直言，大盤指數加速趕底，40,000點為多空分野的決戰點，不宜實質跌破，事實上，7月31日是關鍵的一天，足以影響市場大勢，法人同時提醒，在市場謹慎觀望時，不要輕易出手接刀子。

三大法人賣超收斂至317億元！台股續挫1564點、115檔殺跌停 險守4萬關

台股29日在全球科技股賣壓蔓延下再度重挫，集中市場指數盤中一度狂瀉逾2,200點、跌破4萬點整數關卡，最低下探39,384.85點。尾盤雖有低接買盤進場，終場仍大跌1,564.18點、收40,039.18點，跌幅3.75%，寫史上第七大跌點，成交值放大至1.08兆元。盤中高低震盪達2,313.54點，合計上市櫃下跌家數高達1,619家、跌停115家；日韓股同步走弱，其中韓股更連續兩個交易日觸發熔斷機制，市場避險情緒持續升溫。三大法人續賣超317.57億元。

跌深可搶短？分析師一句話揭穿連續性大跌歷史教訓

台股7月還沒結束就慘跌6千點，昨天重挫2千點，今天加碼再跌1千點，4萬點大關岌岌可危，指數回測半年線。統計28日融資大減231.28億元，餘額來到5455.35億元，空頭氣盛，一口氣增加3萬3026張，餘額來到21萬9259張。空頭等收割。

李鎭宇：台股4萬點以下是好買點 兩變數對市場影響最大

台新投顧副董事長李鎮宇表示，若美國聯準會9月不升息，大盤指數破4萬點已是可以進場的買點。李鎮宇形容，這一波AI行情，「比較像是長跑選手調整呼吸！」他指出這只是台股改善體力狀態，而不是已經跑到終點比賽結束。對年底行情，他維持相對樂觀並表示，只要AI投資循環沒有改變，今年台股仍有機會突破前波高點，持續創下新高。

4萬關有守！台股寫史上「第七大」跌點 下跌1,564點、成交值再現兆元

半導體族群持續遭遇獲利了結賣壓影響，科技股表現偏弱，美期電子盤、日股、韓股紛紛走跌，且韓股兩個交易日觸發熔斷交易，台股盤中跌點再度超過2,000點，終場下跌1,564.18點或3.75%，跌點寫下史上第七大，收在40,039.18點，成交值再現兆元，達1.08兆元。

台股一度再崩逾千點失守4.1K！台積電、聯發科領跌 鴻海領金控股抗空

台股29日開低111.88點、報41,491.48點，隨後在台積電（2330）、聯發科（2454）、南亞科（2408）、日月光投控（3711）等權值股賣壓同步出籠下，大盤跌點迅速擴大至逾1,000點，摜破41,000點整數關卡；儘管鴻海（2317）、廣達（2382）、華碩（2357）、瑞昱（2379）及國泰金（2882）等力圖撐盤，仍難敵空方攻勢。盤面上，主動統一升級50（00403A）、群創（3481）及群益臺灣加權正2（00685L）交投最為熱絡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。