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跌深可搶短？分析師一句話揭穿連續性大跌歷史教訓

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股連兩日重挫，分析師提醒，比起融資、融券數字，更值得留意的是投資人的操作心態。記者邱德祥／攝影
台股連兩日重挫，分析師提醒，比起融資、融券數字，更值得留意的是投資人的操作心態。記者邱德祥／攝影

台股7月還沒結束就慘跌6千點，昨天重挫2千點，今天加碼再跌1千點，4萬點大關岌岌可危，指數回測半年線。統計28日融資大減231.28億元，餘額來到5455.35億元，空頭氣盛，一口氣增加3萬3026張，餘額來到21萬9259張。空頭等收割。

融資大減，不論是追繳後被迫賣出，還是投資人自行停損賠錢出場，都是場去槓桿的過程。分析師指出，大盤連日重挫，讓投資人擔心未來會有繳不完的保證金，提高主動賣股、降低融資部位的意願，但大量融資退場也會加重市場賣壓。

另一方面，融券大增，反映投資人預期行情還有下跌空間，因此增加放空部位。從資券變化來看，目前呈現多頭認輸退場，空頭進場等著大賺一筆的態勢，同樣是開槓桿的信用交易，在行情劇烈震盪下，有人賠到影響生活，也會有人從放空中獲利。

分析師提醒，比起融資、融券數字，更值得留意的是投資人的操作心態。股市在快速拉回、連續重挫時，許多人認為跌深就是買點，希望搶一波反彈，但歷史經驗顯示，連續性大跌最常出現的情況，就是「愈搶愈死」。不少投資人在盤中進場後，股價卻持續走低，甚至跌停鎖死，最後不但無法獲利，還可能因無法順利出場而被迫留倉。

分析師表示，連續性下跌行情幾乎每次都會重演相同劇本，市場總有人期待跌深反彈，但往往接不到真正的低點。因此，在波動劇烈的市場中，與其急著摸底，不如做好資金控管、控制槓桿，避免因一次錯誤判斷而讓虧損快速擴大。

至於市場是否已出現信用交易風險失控？證交所表示，全市場信用交易整戶擔保維持率27日仍有175%，高於最低追繳擔保維持率130%，也高於原始擔保維持率166%。27日追繳與處分金額占大盤成交金額比重分別不足0.1%、0.03%，且遠低於去年4月對等關稅事件，115年至今信用交易處分金額及人數，相較整體成交量及市場投資人數，仍處於安全範圍。

台股 分析師 餘額

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