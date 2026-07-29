台股重挫原因 中國信託證券投顧：屋漏偏逢連夜雨 + 亞股連鎖反應

台股29日長黑重挫甚至一度跌破4萬點大關，甚至一度瀕臨半年線，中國信託證券投顧指出，重挫原因是屋漏偏逢連夜雨，加上亞股連鎖反應。

中國信託證券投顧指出重挫的四大理由，包括一、市場對於CSP鉅額資本支出的投資回報率檢視更加嚴苛，Google現金流轉負並激化市場疑慮，提前在其餘CSP企業公布財報之前調節部位。二、兩大利空新聞衝擊：「中國DUV量產傳聞重擊半導體設備股與記憶體」以及「輝達循環融資疑慮再度升溫」。三、日韓股市同步大跌，韓股又觸發熔斷機制，亞股連鎖反應引發程式交易與外資集體賣壓，加劇台股跌幅。四、美伊地緣政治持續動盪，加上聯準會升息疑慮，目前市場開始預期年底前升息2碼。

台股方面，中國信託證券投顧分析，技術面來看，上市櫃指數單日下跌3.7%與5.1%，在技術面上屬於短線負乖離過大的恐慌洗盤，雖然指標KD與RSI進入嚴重超賣區，惟加權指數已經摜破5月末以來的高檔區間下緣的馬奇諾防線（約42,000點），技術性賣壓將湧現，此時技術面參考意義已不大，後續觀察指數若能在超賣區反覆構築K棒或帶量下影線並再站上五日線，才是止穩的初步訊號，亦才是分批布局的時機，而非盲目抄底或攤平。

籌碼面來看，外資近期在現貨市場大幅賣超，同時台指期避險空單維持高位，新台幣承壓形成股匯雙殺惡性循環，有利於浮額清洗，隨時存在技術性反彈契機。觀察基本面，台股基本面與產業趨勢，在這一波回檔中並無明顯變化，甚至維持獲利上修趨勢，目前市場平均預估台股上市企業總獲利於今明年約年增57%與28%，對應目前評價已回檔至20倍與15.6倍，屬於短線合理且長期偏低的位階。

中國信託證券投顧表示，今日一度逾2,000點的殺盤，主要是由國際市場恐慌、槓桿籌碼清洗、程式交易連鎖砍倉所造成的短線流動性失衡，基本面與產業趨勢並未發生實質惡化，但籌碼面與技術面的修復需要時間。高點起跌至今，從原先評價面回檔，發展至技術面震盪，至今已成籌碼恐慌洗盤，市場情緒主導以致股價偏離基本面，通常是長線布局良機，惟市場回穩之前的首要任務是「存活」，恐慌重挫普跌的情況下，應積極汰弱換強降槓桿，或直接布局主被動式ETF都是不錯的選擇，但重點是靜待止穩且分批布局。

整體而言，本周有FOMC利率決策會議以及多家重量級財報公布，形容本周是強颱颱風眼都不為過，市場提前下跌並非壞事，後續若觀察到「以跌止跌」或「利空不跌」時，波段低點即可能出現，但在此之前，「存活」與「時間」是基本條件。