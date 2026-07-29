李鎭宇：台股4萬點以下是好買點 兩變數對市場影響最大

台新投顧副董事長李鎮宇表示，若美國聯準會9月不升息，大盤指數破4萬點已是可以進場的買點。李鎮宇形容，這一波AI行情，「比較像是長跑選手調整呼吸！」他指出這只是台股改善體力狀態，而不是已經跑到終點比賽結束。對年底行情，他維持相對樂觀並表示，只要AI投資循環沒有改變，今年台股仍有機會突破前波高點，持續創下新高。

李鎮宇認為，法說會的利多沒有點燃買盤，不是基本面不好，而是在擔心升息的心理障礙下，再好的財報也很難單獨推動整個市場，他認為接下來一到兩個月，台股仍會維持震盪整理。他也指出，如果八月底九月中市場開始確認華許並沒有升息的意願，且Anthropic順利掛牌，並且讓市場看到了AI可以真的帶來營運獲利的模式，重新帶動市場對AI資本支出的期待，行情就有機會重新加速。

李鎮宇也分析，AI投資循環長期偏多沒有改變，整體過後的台股，仍有機會突破前波高點，因此短期的重挫，適足以創造中長期的買點，他建議長線投資人可利用這幾天市場的恐慌心理造成的股市重挫，分批建倉、或拉長投資週期來分批佈局。