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4萬關有守！台股寫史上「第七大」跌點 下跌1,564點、成交值再現兆元
半導體族群持續遭遇獲利了結賣壓影響，科技股表現偏弱，美期電子盤、日股、韓股紛紛走跌，且韓股兩個交易日觸發熔斷交易，台股盤中跌點再度超過2,000點，終場下跌1,564.18點或3.75%，跌點寫下史上第七大，收在40,039.18點，成交值再現兆元，達1.08兆元。
台股跌勢不止，連續兩個交易日盤中跌點都超過2,000點，盤中最大跌點為2,218點，最低下探至39,384點，午盤後買盤進場承接，跌點收斂，收在4萬點之上。
櫃買指數下跌18.18點或5.15%，收334.24點，持續往年線靠攏。
指標股部分，台積電（2330）下跌80元或3.51%，收2,200元，而聯電（2303）、國巨*（2327）、欣興（3037）、南亞科（2408）、南亞（1303）、南電（8046）、日月光投控（3711）、華邦電（2344）、景碩（3189）、旺宏（2337）、穩懋（3105）、創意（3443）、世芯-KY（3661）等收跌停。
展望台股後市，第一金投顧指出，短期盤面殺估值、去槓桿力道猛烈，上方短均壓制，需時間整理消化，短期勿躁進。市場靜待聯準會利率決策會議及多家科技股財報公布，AI產業成長趨勢未改變等待盤勢震盪落底，可伺機介入基本面佳、股價修正、未來獲利成長的個股。
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