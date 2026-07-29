4萬關有守！台股寫史上「第七大」跌點 下跌1,564點、成交值再現兆元

台新投顧副董事長李鎮宇表示，若美國聯準會9月不升息，大盤指數破4萬點已是可以進場的買點。李鎮宇形容，這一波AI行情，「比較像是長跑選手調整呼吸！」他指出這只是台股改善體力狀態，而不是已經跑到終點比賽結束。對年底行情，他維持相對樂觀並表示，只要AI投資循環沒有改變，今年台股仍有機會突破前波高點，持續創下新高。

2026-07-29 14:13