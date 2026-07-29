聽新聞
0:00 / 0:00
台股盤中崩逾2,000點全市場僅8家漲停 光鼎逆勢連飆第2根亮燈
台股29日盤中賣壓沉重，加權指數一度重挫逾2,000點並失守季線關卡。截至下午1時9分，上市櫃跌停家數達136家，全市場逆勢攻上漲停僅8家。在市場資金轉向尋求低基期與轉型題材下，LED廠光鼎（6226）盤中爆量攻上漲停價22.55元，上漲2.05元。
光鼎已連續兩日亮燈漲停，近三日累計大漲25.3%，近一周上漲23.2%，相較同期大盤分別重挫11.8%與10.6%，展現抗跌力道。
法人分析，光鼎股價走勢強勁，主因股價處於低基期，且基本面轉型效益顯現。公司積極布局功率半導體，搶攻AI伺服器與新能源高功率電源商機，加上印度市場訂單能見度已看至年底，提供實質支撐。籌碼面上，外資連續兩日買超卡位，吸引防禦型資金進駐避險，帶動股價走出獨立行情。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。