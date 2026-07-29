快訊

公公狠砍媳40刀！精神醫稱「司法少見」 恐有1狀況

LINE記事本2功能9月14日停止支援 10月強制刪除快備份

新北民調／李四川勝蘇巧慧7個百分點 藍綠歸隊逾8成小草挺川伯

聽新聞
0:00 / 0:00

台股盤中崩逾2,000點全市場僅8家漲停 光鼎逆勢連飆第2根亮燈

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

台股29日盤中賣壓沉重，加權指數一度重挫逾2,000點並失守季線關卡。截至下午1時9分，上市櫃跌停家數達136家，全市場逆勢攻上漲停僅8家。在市場資金轉向尋求低基期與轉型題材下，LED廠光鼎（6226）盤中爆量攻上漲停價22.55元，上漲2.05元。

光鼎已連續兩日亮燈漲停，近三日累計大漲25.3%，近一周上漲23.2%，相較同期大盤分別重挫11.8%與10.6%，展現抗跌力道。

法人分析，光鼎股價走勢強勁，主因股價處於低基期，且基本面轉型效益顯現。公司積極布局功率半導體，搶攻AI伺服器與新能源高功率電源商機，加上印度市場訂單能見度已看至年底，提供實質支撐。籌碼面上，外資連續兩日買超卡位，吸引防禦型資金進駐避險，帶動股價走出獨立行情。

台股 伺服器 光鼎

延伸閱讀

萬盤皆墨！大盤重挫逾2,000點 光鼎逆勢抗跌強攻漲停

台股摜破4萬點！38千金11檔殺跌停 聯發科市值失守5兆、台達電跌破4兆

外資提款引發斷頭潮 台股開低走低一度跌逾2,000點 面臨半年線保衛戰

台股崩跌 還活著的族群有誰？航空股逆勢高飛

相關新聞

台股早盤一度大跌逾千點 法人：台股能否止跌回升要看這關鍵

科技股賣壓持續，台股今日開盤不到20分鐘就跌逾千點，早盤加權指數最低為40546.73點，台積電最多跌30元至2250元，之後雖在最低點V型反彈一度收斂下跌700多點，但是接近上午10時，跌點仍超過1100點。

台股跌破4萬點國安基金是否準備進場？財長：台灣經濟基本面良好

台灣股市連番重挫，立委今天在立法院詢問財政部長莊翠雲國安基金是否準備進場，莊翠雲表示台灣經濟基本面良好，將持續關注國際情勢及台股走勢。

台股一度再崩逾千點失守4.1K！台積電、聯發科領跌 鴻海領金控股抗空

台股29日開低111.88點、報41,491.48點，隨後在台積電（2330）、聯發科（2454）、南亞科（2408）、日月光投控（3711）等權值股賣壓同步出籠下，大盤跌點迅速擴大至逾1,000點，摜破41,000點整數關卡；儘管鴻海（2317）、廣達（2382）、華碩（2357）、瑞昱（2379）及國泰金（2882）等力圖撐盤，仍難敵空方攻勢。盤面上，主動統一升級50（00403A）、群創（3481）及群益臺灣加權正2（00685L）交投最為熱絡。

4萬關有守！台股寫史上「第七大」跌點 下跌1,564點、成交值再現兆元

半導體族群持續遭遇獲利了結賣壓影響，科技股表現偏弱，美期電子盤、日股、韓股紛紛走跌，且韓股兩個交易日觸發熔斷交易，台股盤中跌點再度超過2,000點，終場下跌1,564.18點或3.75%，跌點寫下史上第七大，收在40,039.18點，成交值再現兆元，達1.08兆元。

台股盤中崩逾2,000點全市場僅8家漲停 光鼎逆勢連飆第2根亮燈

台股29日盤中賣壓沉重，加權指數一度重挫逾2,000點並失守季線關卡。截至下午1時9分，上市櫃跌停家數達136家，全市場逆勢攻上漲停僅8家。在市場資金轉向尋求低基期與轉型題材下，LED廠光鼎（6226）盤中爆量攻上漲停價22.55元，上漲2.05元。

台股跌破4萬點 四大因素衝擊市場情緒

台股29日一度狂瀉逾1,900點，跌破4萬點關卡，法人分析，台股重挫主因在於市場對於科技巨頭的資本支出與投資回報檢視更嚴苛，加上輝達循環融資疑慮升溫，以及中國DUV量產傳聞重挫半導體類股，美伊戰爭與聯準會升息疑慮未消也是原因之一，使得國際主要股市同步大跌。不過，除了科技類股暴跌之外，防禦類股如金融股震盪相對不大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。