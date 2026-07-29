台股跌破4萬點 四大因素衝擊市場情緒

台股29日一度狂瀉逾1,900點，跌破4萬點關卡，法人分析，台股重挫主因在於市場對於科技巨頭的資本支出與投資回報檢視更嚴苛，加上輝達循環融資疑慮升溫，以及中國DUV量產傳聞重挫半導體類股，美伊戰爭與聯準會升息疑慮未消也是原因之一，使得國際主要股市同步大跌。不過，除了科技類股暴跌之外，防禦類股如金融股震盪相對不大。

中國信託證券投顧分析指出，目前已由市場情緒主導，導致股價偏離基本面，通常是長線布局的良機，但市場回穩之前的首要任務是「存活」，恐慌重挫普跌的情況下，應積極汰弱換強降槓桿，或直接布局主被動式ETF，重點是靜待止穩且分批布局。

整體而言，本周有FOMC利率決策會議以及多家重量級財報公布，有如「強颱颱風眼」，後續若觀察到「以跌止跌」或「利空不跌」時，波段低點即可能出現，在此之前，「存活」與「時間」是基本條件。

國泰世華銀行指出，通膨疑慮升溫，使聯準會降息空間受限，美債利率仍將高位震盪；不過AI發展趨勢明確、企業獲利前景樂觀，股市拉回後應站在買方思考。