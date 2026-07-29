台股四貸同堂1／違約交割、融資餘額創新高 券商一線觀察：年輕人對信用紀錄好像不是很在意

AI熱潮帶動下，台股不到一年，市值全球排名從第八名躍升至第四名，成交量更從四、五千億快速擴增到1.6 兆元，當台股從淺碟型市場快速邁向國際化市場，市場也出現一些隱憂。

最近金融消費評議中心就收到不少申訴案，有民眾看準某股票將上漲，下單買進，結果券商的網路下單系統一直轉圈圈，系統當機害民眾股票沒買成；也有其他投資人來申訴，原本要賣的沒賣成，要券商賠償損失、或終身免手續費。

評議中心最近接到這類股民申訴案件特別多，只要券商後台系統顯示有交易紀錄的，券商都同意處理，跟客戶和解；後台沒有交易紀錄、客戶又主張有下單的，就只好進入評議。

現象1、股票融資餘額接連創新高

資深券商主管也說，這一年來，股票融資餘額快速成長，一家小型券商都增加七成以上了，大型券商更可觀。根據中央銀行資料，股票融資餘額接連創新高，6月增加到8,035億元，是一年前的2倍多。

光5月一個月，新增的股票融資金額就高達1.2兆元，這都是前所未見的現象，熱潮擋不住。

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投資人跟券商做股票融資，需要本金，本金可能是跟銀行借的，這才是令人擔憂的地方。萬一行情反轉，券商把股票斷頭，投資人本金也不見了，如果是自有資金還好，是借來的就更慘了。

一位券商高層在第一線觀察，從一些違約交割案中，感覺年輕人對「信用紀錄」不是很在意，違約投資人兩手一攤，券商還要試著沖掉，反而是券商比較緊張。

現象2、ETF蛋塔效持續重押電子股

證券業者表示，國內投資人追捧的ETF，同質性太高，股票買電子股、ETF也是買電子股，風險全都集中在電子股；當年推ETF，是希望不要有盲目的散戶，「但現在盲目的散戶，跟ETF買的都是一樣的，都是電子股」。

ETF是散戶在買，台股下跌，但ETF繼續申購，目前台股散戶比重約53%，但如果加了ETF，散戶比重更高。

散戶多、容易看到好賺便盲目跟風，ETF的蛋塔效應到現在也還沒完全結束，之前是追高股息、股配息，現在是追主動式。

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現象3、台股看回不回走勢，削弱年輕人風險意識

資深券商主管認為，如果台股一直漲，都不回檔，可能投資人風險意識還高一點。但現在經常是，回檔個二天就又漲了，造成大家認為回檔就是買盤機會，削弱了年輕人風險意識，反而是市場「FOMO（害怕錯過）」情緒高漲，不進場的話會有相對奪感，因為旁邊的人都在賺。

「當股市該回不回，又再漲時，大家就都會覺得免驚」，為何看回不回？券商主管說，因資金太多了，還有人借錢投入。

台股熱潮難擋，海耶克科技共同創辦人温宏駿說，現在很多幣圈的網紅，也都跑去講美股、台股，資金都往股市跑了。

曾待過投信的他知道有不少投信圈的經理人跟研究員，對AI及半導體發展都看很準，從去年開始就自己出來操盤，他們成群結隊在做研究，一起操盤，甚至開投資公司。

這些人大部分30歲上下，未曾歷經台股萬點崩盤，很敢衝，剛開始是買美股，像美光幾十元就買，還有閃迪（晟碟公司SanDisk） ，獲利都翻倍，現在回來買台股。

專家建議 當沖降稅減半該落日了

政大財務管理學系兼任教授李志宏提醒投資人，股市不可能一直漲，投資人不能只追求報酬，忽略風險及風險承擔能力，如果本金是借來的，可能血本無歸還負債。

中央大學經濟系教授吳大任建議政府，現在當沖占比接近四成，應適度降低市場投機氣氛，他說，當初當沖降稅減半是因成交量太低，現在市場完全不一樣了，應適度回復正常千分之3的交易稅，這對台股發展才是健康的。

當年力挺當沖降稅的券商高層也覺得夠了，他說，台股熱潮，AI是關鍵，但當沖的因素也不能說沒有，「當沖降稅明年底到期，就不要再降了，該有落日了」。

貿然取消降稅，對市場的衝擊難料，也要給投資人合理的調適期，他建議，明年底屆滿前的修法，可以給一年的緩衝期，明訂一年後落日，不再延長。