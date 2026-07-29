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台股連日大跌、國安基金進場？財政部長這樣說

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

股市連日重挫、今日更錯失4萬點，外界關心國安基金是否進場，財政部長莊翠雲29日表示，股市下跌有很多因素，觀察其他國家，像是美日韓股近日均出現下跌，但台灣經濟面好，景氣燈號也亮紅燈，有助於台股穩定，國安基金幕僚將持續關注國際情勢及股市動向，依照規定處理。

立法院財政委員會29日審查「海關進口稅則部分稅則修正草案」，邀請財政部長莊翠雲列席備詢。針對近日台股重挫，台股28日盤中狂跌2,069.19點，終場收41,603.36點，下跌2,030.83點，為歷史第3大收盤跌點，跌幅4.65%。

國民黨立委林德福質詢時提到台股昨日大跌，詢問對未來景氣的看法，莊翠雲表示，台灣經濟基本面良好，表現相當亮眼，主計總處預測今年的經濟成長率為9.46％，國內外相關經濟智庫都認為台灣今年經濟成長率可能超過10%，其他像是出口與外銷訂單數據成績也相當亮麗，相信大家都會努力。

台股重挫，林德福進一步問到，國安基金是否有進場的必要。莊翠雲解釋，近期股市下跌有多項因素，美股、日股及韓股近日也都出現下挫，主要集中在電子與半導體類股，台股也是以同樣類股下跌為主。但台灣經濟面好，表現亮眼，景氣燈號也呈現紅燈，均有助於台股穩定。

至於國安基金是否進場，她說，國安基金幕僚將持續關注國際情勢及台股走勢，也會同時觀察金管會是否有提出相關措施成效，國安基金的進場有條件，必須要經過國安基金委員會的決議，會按照國安基金條例規定處理。

台股 莊翠雲 韓股

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