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外資提款引發斷頭潮 台股開低走低一度跌逾2,000點 面臨半年線保衛戰

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數昨（28）日漲跌互見，以費城半導體指數大跌4.4%最重，加上亞股多數下跌，拖累台股29日開低走低，盤中最低下跌2,108點至39,495點，逼近半年線大關。台積電盤中最低下跌90元至2,190元。

法人指出，台股昨日再度遭遇血洗，大盤呈現開低走低的跳水行情。受美國科技股重挫，亞洲股市昨日遭受痛擊，外資大舉撤資出走。

多頭融資在跌破關鍵防線後引發斷頭潮，終場狂瀉2,030點，收於41,603點，成交量萎縮至8,725億元，顯現多頭買盤退場觀望。昨日盤面呈現一片慘綠，上市高達890家下跌，電子權值龍頭無一倖免，台積電再跌70元、台達電面臨跌停；載板與PCB族群籌碼出現鬆動，欣興、南電、台光電同步面臨巨大的賣壓。

法人分析，從籌碼與走勢來看，周一尾盤雖一度展現拉回企圖，看似展現護盤企圖，但昨日多頭氣勢無法延續，高檔恐慌賣壓遠超市場預期，短線多頭防線全面潰敗。

隨著季線失守，大盤技術面已經離開單邊多頭走勢。投資人須密切觀察美股科技巨頭即將公布的財報能否提供基本面支撐，以及外資賣超力量何時收斂。在多頭訊號未明、空頭連鎖反應下，切忌盲目進場接刀，靜待市場流動性重新修復。

台股 亞股 美股

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