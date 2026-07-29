快訊

新北民調／李四川勝蘇巧慧7個百分點 藍綠歸隊逾8成小草挺川伯

整理包／熊本強震日旅注意！航班、交通、避難資訊一次掌握

中和媳最後社群曝光！滿滿女兒身影 曾與殺人公公燦笑拍全家福

聽新聞
0:00 / 0:00

中國推進自製DUV挑戰ASML壟斷地位？法人：此地長期優勢恐遭殃

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中製光刻機若量產恐影響ASML在中國市場的地位。(路透)
中製光刻機若量產恐影響ASML在中國市場的地位。(路透)

外媒報導上海愛晟納電子科技集團在中國大陸官方支持下，啟動深紫外光（DUV）微影設備生產，若成功量產可能影響ASML的銷售。法人分析，短期內，對ASML實質業績影響微乎其微，但長期來說，ASML在中國成熟製程市場的優勢將遭漸式吞噬。ASML股價連日重挫，與投資人對「壟斷地位破裂」的情緒性反應。

針對中國自製DUV量產消息對半導體產業衝擊，法人初步分析，中國自產DUV目前初期年產能僅約5台，明年可望提升至20～30台，且在技術性能、良率與可靠度上仍顯著落後ASML。

相較之下，ASML單年DUV產能高達130台，技術實力與量產規模短期內無人能及；且ASML近年中國市場營收占比已由2024年的41%降至近期約14%，短期內此事件對ASML的實質業績影響微乎其微，股價暴跌主因是投資人對「壟斷地位破裂」的情緒性反應。

不過，長期而言，法人認為ASML在中國成熟製程市場的獨占優勢將被中國本土設備漸進式吞噬，市場態勢出現結構性的變化。

法人指出，中國自產DUV的影響可分DUV使用者與DUV設備供應商兩方面分析。使用DUV製造的成熟製程（28nm以上）以及規格較不苛求細緻線寬的記憶體，如DDR4/DDR5、NAND Flash，預計基本面發生的時間點最快在2028年過後，因為2027年機台產出後仍需調校時間。

美日歐半導體設備商如Applied Materials、Lam Research、KLA及TEL等，若中國晶圓廠開始全面轉向採購國產替代設備，中國市場訂單將轉趨萎縮。

針對台灣設備廠受影響程度評估方面，法人表示，台灣半導體設備與耗材龍頭，例如光罩載具、先進封裝/CoWoS 設備、高階廠務廠商等，主要營運動能綁定台積電等大廠的先進製程（EUV/2nm/3nm）及 HBM/AI 晶片，中國國產DUV僅能用於成熟製程，完全無法觸及EUV技術領域，對台灣先進製程設備供應鏈無實質威脅。

對於成熟製程代理商則有潛在壓力，法人指出，少數以成熟製程晶圓廠如聯電、力積電，或中國晶圓廠為主要客戶的設備代理商與廠務維修業者，長線可能面臨中國客戶轉向本土設備商的訂單流失風險。

ASML 中國大陸 股價

延伸閱讀

路透：中國開始量產自主研發浸潤式DUV微影機

「破西方壟斷」 中企DUV光刻機投產 ASML股價應聲重挫

今年預估僅5台！陸國產DUV曝光機引爆熱議 網友：以這數量到底在殺什麼

韓股熔斷+中國DUV嚇壞市場？郭哲榮開示「打折像周年慶」：跌破4萬點要買一億0050

相關新聞

台股早盤一度大跌逾千點 法人：台股能否止跌回升要看這關鍵

科技股賣壓持續，台股今日開盤不到20分鐘就跌逾千點，早盤加權指數最低為40546.73點，台積電最多跌30元至2250元，之後雖在最低點V型反彈一度收斂下跌700多點，但是接近上午10時，跌點仍超過1100點。

台股跌破4萬點國安基金是否準備進場？財長：台灣經濟基本面良好

台灣股市連番重挫，立委今天在立法院詢問財政部長莊翠雲國安基金是否準備進場，莊翠雲表示台灣經濟基本面良好，將持續關注國際情勢及台股走勢。

台股一度再崩逾千點失守4.1K！台積電、聯發科領跌 鴻海領金控股抗空

台股29日開低111.88點、報41,491.48點，隨後在台積電（2330）、聯發科（2454）、南亞科（2408）、日月光投控（3711）等權值股賣壓同步出籠下，大盤跌點迅速擴大至逾1,000點，摜破41,000點整數關卡；儘管鴻海（2317）、廣達（2382）、華碩（2357）、瑞昱（2379）及國泰金（2882）等力圖撐盤，仍難敵空方攻勢。盤面上，主動統一升級50（00403A）、群創（3481）及群益臺灣加權正2（00685L）交投最為熱絡。

台股連日大跌、國安基金進場？財政部長這樣說

股市連日重挫、今日更錯失4萬點，外界關心國安基金是否進場，財政部長莊翠雲29日表示，股市下跌有很多因素，觀察其他國家，像是美日韓股近日均出現下跌，但台灣經濟面好，景氣燈號也亮紅燈，有助於台股穩定，國安基金幕僚將持續關注國際情勢及股市動向，依照規定處理。

中國推進自製DUV挑戰ASML壟斷地位？法人：此地長期優勢恐遭殃

外媒報導上海愛晟納電子科技集團在中國大陸官方支持下，啟動深紫外光（DUV）微影設備生產，若成功量產可能影響ASML的銷售。法人分析，短期內，對ASML實質業績影響微乎其微，但長期來說，ASML在中國成熟製程市場的優勢將遭漸式吞噬。ASML股價連日重挫，與投資人對「壟斷地位破裂」的情緒性反應。

台股跌破4萬點跌夠了嗎？分析師：先看這2個條件

台股短短兩個交易日重挫超過4,000點，29日盤中一度摜破40,000點，櫃買指數盤中重挫逾6%，到底台股跌夠了嗎？融資餘額要降到多少？資深證券分析師強調，台股止跌反彈，先看兩個條件，短線在「多殺多」尚未結束，好股面臨強大的被「變現」壓力下，宜降低持股保留現金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。