台股跌破4萬點跌夠了嗎？分析師：先看這2個條件

台股短短兩個交易日重挫超過4,000點，29日盤中一度摜破40,000點，櫃買指數盤中重挫逾6%，到底台股跌夠了嗎？融資餘額要降到多少？資深證券分析師強調，台股止跌反彈，先看兩個條件，短線在「多殺多」尚未結束，好股面臨強大的被「變現」壓力下，宜降低持股保留現金。

台股29日開低走低，盤中40,000點關卡失守，盤面上殺聲震天，上市櫃下跌家數超過1,800家，跌停家數超過180家，台積電（2330）一度下水滑至2,190元，台達電（2308）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、聯電（2303）、台光電（2383）、南亞科（2408）、南亞（1303）、欣興（3037）等齊挫。

資深證券分析師簡伯儀表示，台股集中市場指數回測半年線，櫃買市場指數回測年線，以指數表現來看，集中市場因為有台積電撐持，櫃買市場的走勢則與國際股市較為符合，且各均線都下變，櫃買指數回測到今年4月的起漲點。

簡伯儀指出，目前融資推持率仍偏高，雖然包括被動元件、矽晶圓、PCB、二極體等先前的強勢股在近1個月時間中股價回落達5成，在股價回跌下來後價格不錯，評價雖然便宜，但還是一路殺，主要就是因為籌碼凌亂，「多殺多」並所造成。

簡伯儀認為，台股要反彈，需有兩個條件來支持，一是要有一個族群出來帶領，二是籌碼面止跌；他進一步說明，一般來說，開盤後的斷頭賣壓會在10時前出現，若是在10時後出現V型反彈，可以視為融資斷頭賣壓減輕，否則，在「多殺多」之下，連好股也面臨遭「變現」的壓力。

簡伯儀強調，在操作上逢反彈仍應減碼，降低持股保留現金，等待主流族群出現，或是融資浮額清洗告一段落。