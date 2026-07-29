台股狂殺近2,000點！連破 41K、40K 兩大防線

台股29日開低走低，盤中連續摜破41K、40K兩大關卡，一度大跌逾1,953點，逼近2,000點。法人表示，近期台股走勢持續受到資金去槓桿、高評價修正影響；另方面，迄今已釋出的財報訊息與市場等待下半年利率政策的觀望心情也牽動投資氛圍。

事實上，投資人對投資風險報酬的要求標準變高，風格轉變成不再是上半年瘋狂追逐貝他與投資報酬。受到投資風格轉變影響，相關缺貨搭配較低本益比的題材，也讓今年來漲多且本益比被推高的部分族群，短線上或面臨股價被壓抑的態勢。

展望後市，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，台股在上半年累計超過55%驚人漲幅後，市場將由快速上升階段逐步進入高檔整理與產業輪動階段。雖然短線技術面乖離率偏高，但在AI產業趨勢持續向上、企業獲利預估不斷上修及資金動能充沛支撐下，台股中長期多頭架構仍相當完整。

蕭惠中表示，AI基礎建設需求帶動下，即便短線上遭逢逆風與漲多的評價修正壓力，但拉長來看，台廠硬體關鍵設備仍有望持續受惠。預期7月大盤將以「高檔震盪、輪動墊高」為主要格局，維持大箱型的整理格局。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆表示，台股近期受到美國科技股及韓國股市去槓桿影響，盤勢波動加劇，今年漲幅較大的AI受惠族群波動幅度尤其明顯。

儘管短期雜音較多，但近日晶圓代工龍頭上修全年展望、同時大舉上修資本支出，都顯示AI需求非常真實強勁，客戶訂單能見度相當高，可分批逢低布局。