台股摜破4萬點！38千金11檔殺跌停 聯發科市值失守5兆、台達電跌破4兆

台股集中市場指數29日賣壓持續湧現，在台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）等權值股同步重挫下，指數盤中頻頻摜破4萬點大關，最低下探39,743.56點，距離半年線僅剩不到500點。千金族群也淪為重災區，持續縮編至38檔，其中11檔同步跌停，聯發科、台達電市值更雙雙跌破整數關卡。

權值股全面承壓，台積電盤中最低下探2,200元，跌幅逾2.5%，單一檔個股拖累大盤超過500點；聯發科失守3,000元整數關卡，最低來到2,995元，市值跌破5兆元，影響大盤逾120點；台達電最低下探1,430元，市值同步跌破4兆元，拖累大盤約100點。三大權值股合計拖累指數約720點。

高價股同步遭遇沉重賣壓，千金股縮減至38檔，盤中包括鴻勁（7769）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、弘塑（3131）、聯亞（3081）、群聯（8299）、創新服務（7828）、聯友金屬-創（7610）、光聖（6442）、竑騰（7751）、台燿（6274）等11檔同步跌停，旺矽（6223）也一度觸及跌停價位，雖散熱大廠健策（3653）拚守高檔，但盤中仍不敵賣壓翻黑，38千金一片綠油油。

市場人士分析，近期國際半導體股修正，加上AI概念股漲多後面臨獲利了結賣壓，使台股高價電子股成為資金調節重心。權值股與高價股同步走弱，不僅放大指數跌幅，也使市場風險偏好快速降溫。

不過，健策仍展現基本面支撐力道。公司6月營收26.5億元，月增14.5%、年增57.6%，創單月歷史新高；累計上半年營收125.79億元，年增26.6%，同步改寫歷年同期新高。公司表示，業績成長主要受惠客戶需求持續升溫，推升散熱產品出貨增加。

此外，健策正積極推動擴產計畫，大園新廠已正式投產，將導入均熱片、連接器扣件、車用水冷散熱模組及新世代散熱解決方案等產品，今年與明年還將各有一座新廠完工，資本支出也由去年的約5至7億元提高至20至30億元，持續因應AI伺服器與高階散熱需求成長。

隨著台股跌破4萬點整數關卡，AI權值股與高價股同步遭遇重擊，市場接下來將聚焦台積電能否止穩，以及半年線支撐力道是否足以化解短線賣壓，牽動後續台股走勢。