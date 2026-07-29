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台股盤中摜破4萬點大關！狂瀉逾1,700點
台股兩天大跌超過3,000點，指數一度摜破4萬點，下探39,968.24點，盤中大跌超過1,700點，櫃買指數盤中更重挫逾6%，上市櫃下跌家數超過1,400家，跌停家數盤中超過120家，台積電（2330）下跌逾2%，但台達電（2308）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、聯電（2303）、奇鋐（3017）都重挫。
儘管台積電相對抗跌，但其他權值股都跌得唏哩嘩啦，台達電再度重挫逾8%，跌破1,500元，聯發科重跌9%，一度跌破3,000元整數關；日月光投控、聯電摜跌停，分別跌至499元、102.5元。華邦電（2344）、欣興（3037）、南電（8046）等跌停。
重災區除了在被動元件、記憶體、矽晶圓，AISC、台積電設備相關概念股也殞落，弘塑（3131）、鴻勁（7769）、創意（3443）、世芯-KY（3661）都重挫跌停。高價股也出現跌停潮，聯亞（3081）、群聯（8299）、聯友金屬-創（7610）、光聖（6442）、雍智科技（6683）都跌停亮燈。
但散戶仍逢低搶進，盤中零股成交量最大的為元大台灣50（0050）、台積電，以及元大台灣50正2（00631L）。
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