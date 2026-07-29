台股盤中摜破4萬點大關！狂瀉逾1,700點

台股29日開低111.88點、報41,491.48點，隨後在台積電（2330）、聯發科（2454）、南亞科（2408）、日月光投控（3711）等權值股賣壓同步出籠下，大盤跌點迅速擴大至逾1,000點，摜破41,000點整數關卡；儘管鴻海（2317）、廣達（2382）、華碩（2357）、瑞昱（2379）及國泰金（2882）等力圖撐盤，仍難敵空方攻勢。盤面上，主動統一升級50（00403A）、群創（3481）及群益臺灣加權正2（00685L）交投最為熱絡。

2026-07-29 09:21