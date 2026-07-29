台股再崩千點、金融股也快撐不住 漲跌互見

台股昨日大跌2,030點後，29日盤中再度重挫超過1,100點，回測四萬點整數關卡，台積電（2330）下跌約1%，過往的撐盤要角-金融股也受到大跌影響，整體漲跌互見，較為強勢的有安泰銀（2849）、華南金（2880）、上海商銀（5876）等，上漲逾1~2%；但台新新光金（2887）、凱基金（2883）、富邦金（2881）等都下跌。

台股兩天大跌3,000點，指數逼近5月20日附近的四萬點大關，櫃買指數盤中更重挫逾5%，上市櫃下跌家數超過1,400家，跌停家數盤中合計達90家。台積電下跌逾1%，相對抗跌，但台達電（2308）再度重挫逾8%，跌破1,500元，聯發科（2454）重跌8%，回防3,000元整數關；日月光投控（3711）、聯電（2303）摜跌停，分別跌至499元、102.5元。

金融股今天也跌多漲少，台新新光金、凱基金下跌逾2%，富邦金跌逾1%，國泰金（2882）小跌；上漲的以銀行股、公股銀行為主，安泰銀、華南金漲逾2%，華南金再創波段新高，上海商銀上漲逾1%，合庫金（5880）、兆豐金（2886）維持紅盤。

華南金6月稅後純益28.95億元，累計上半年稅後純益173.64億元，年增48.6%，每股盈餘1.25元。主要獲利引擎華南銀行上半年累計稅後純益132.59億元，年成長18%，在今年財富管理業務拓展之下，貢獻手續費收入成長26%，存放款亦穩健增長、美元資金成本下降，整體利息淨收益也成長10%。