台股跌破4萬點關卡 新台幣重貶逾1.4角摜破32.5元

台股昨天經歷「黑色星期二」、重挫2030點，今天再下跌逾千點，盤中跌破4萬點關卡，新台幣兌美元同步走貶，摜破32.5元重要關卡，最低至32.528元，重摔1.44角。

市場對人工智慧（AI）熱潮疑慮加深，晶片股湧現恐慌性賣壓，美股費半指數跌4.49%、台積電ADR跌1.7%。台股昨天終場收41603.36點，下跌2030.83點，為歷史第3大收盤跌點，外資賣超新台幣875.62億元。

台灣股匯市今天仍未能擺脫低氣壓，台股短暫翻紅後續挫逾千點，盤中跌破4萬點關卡，至39968點。新台幣兌美元以32.41元開盤，隨即直線下挫，摜破32.5元整數關卡，最低觸及32.528元，重貶1.44角。

匯銀人士表示，今天匯市仍延續外資匯出格局，短期貶值方向不變，關鍵仍是台股何時回穩，以及出口商拋匯意願與央行防守態度。