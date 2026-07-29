快訊

上海團遭禁陸委會稱沒申請 林奕華：送公文被告知「不讓他們進台灣」

十指緊扣！「微風女神」郭源元與同性網紅Yin甜蜜放閃 經紀人回應了

不是只有多動腦！醫推薦6個護腦習慣：睡7小時、重訓都上榜

聽新聞
0:00 / 0:00

台股跌破4萬點關卡 新台幣重貶逾1.4角摜破32.5元

中央社／ 台北29日電

台股昨天經歷「黑色星期二」、重挫2030點，今天再下跌逾千點，盤中跌破4萬點關卡，新台幣兌美元同步走貶，摜破32.5元重要關卡，最低至32.528元，重摔1.44角。

市場對人工智慧（AI）熱潮疑慮加深，晶片股湧現恐慌性賣壓，美股費半指數跌4.49%、台積電ADR跌1.7%。台股昨天終場收41603.36點，下跌2030.83點，為歷史第3大收盤跌點，外資賣超新台幣875.62億元。

台灣股匯市今天仍未能擺脫低氣壓，台股短暫翻紅後續挫逾千點，盤中跌破4萬點關卡，至39968點。新台幣兌美元以32.41元開盤，隨即直線下挫，摜破32.5元整數關卡，最低觸及32.528元，重貶1.44角。

匯銀人士表示，今天匯市仍延續外資匯出格局，短期貶值方向不變，關鍵仍是台股何時回穩，以及出口商拋匯意願與央行防守態度。

台幣 台股 美股

延伸閱讀

亞股倒地熱錢流出 新台幣盤中重貶1.5角收32.384元

費半挫4%、台指期夜盤漲316點 投顧：台股拚反彈

台股一度再崩逾千點失守4.1K！台積電、聯發科領跌 鴻海領金控股抗空

台股大盤跌破7月20日低點 台積電破季線、台達電一度重挫跌停

相關新聞

台股早盤一度大跌逾千點 法人：台股能否止跌回升要看這關鍵

科技股賣壓持續，台股今日開盤不到20分鐘就跌逾千點，早盤加權指數最低為40546.73點，台積電最多跌30元至2250元，之後雖在最低點V型反彈一度收斂下跌700多點，但是接近上午10時，跌點仍超過1100點。

融資洗牌非基本面轉變！施羅德投信「保留現金等逢低挑菜」：Q4行情再起

施羅德投信28日舉辦下半年台股展望記者會，面對台股由上半年的多頭漲勢轉為回檔的市況，台股投資團隊認為主因是融資餘額的整理，並非基本面出現了轉變。

台股一度再崩逾千點失守4.1K！台積電、聯發科領跌 鴻海領金控股抗空

台股29日開低111.88點、報41,491.48點，隨後在台積電（2330）、聯發科（2454）、南亞科（2408）、日月光投控（3711）等權值股賣壓同步出籠下，大盤跌點迅速擴大至逾1,000點，摜破41,000點整數關卡；儘管鴻海（2317）、廣達（2382）、華碩（2357）、瑞昱（2379）及國泰金（2882）等力圖撐盤，仍難敵空方攻勢。盤面上，主動統一升級50（00403A）、群創（3481）及群益臺灣加權正2（00685L）交投最為熱絡。

權值股不振、停損賣壓沉重 台股跌破40,000點

台股29日開低後雖一度翻紅，但在停損賣壓下，跌幅擴大，午盤最低跌逾1,700點，跌破40,000點。法人表示，台股目前利多不漲，利空被擴大解讀，頗有加速趕底味道，而融資續減也有利浮額清洗。

台股盤中摜破4萬點大關！狂瀉逾1,700點

台股兩天大跌超過3,000點，指數一度摜破4萬點，下探39,968.24點，盤中大跌超過1,700點，櫃買指數盤中更重挫逾6%，上市櫃下跌家數超過1,400家，跌停家數盤中超過120家，台積電（2330）下跌逾2%，但台達電（2308）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、聯電（2303）、奇鋐（3017）都重挫。

台股再崩千點、金融股也快撐不住 漲跌互見

台股昨日大跌2,030點後，29日盤中再度重挫超過1,100點，回測四萬點整數關卡，台積電（2330）下跌約1%，過往的撐盤要角-金融股也受到大跌影響，整體漲跌互見，較為強勢的有安泰銀（2849）、華南金（2880）、上海商銀（5876）等，上漲逾1~2%；但台新新光金（2887）、凱基金（2883）、富邦金（2881）等都下跌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。