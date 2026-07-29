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權值股腿軟 台股挫近1400點暫守4萬點
AI熱潮疑慮加深，費半指數挫逾4%，台股今天早盤短暫翻紅後續跌，盤中挫近1400點，面臨4萬點關卡保衛戰；權值股腿軟、AI股修正，台積電盤中跌40元，至2240元，聯電、國巨、日月光等跌停，聯發科、台達電重挫。
市場對人工智慧（AI）熱潮疑慮加深，科技股賣壓應聲加劇，華爾街股市收盤走勢不一，費城半導體指數重挫逾4%。
亞股走勢中，日韓股均由紅翻黑，日股盤中下跌約0.63%，韓股下跌2.51%。
台股今天以41491.48點開低，短暫翻紅後續跌，盤中挫近1400點，面臨4萬點關卡保衛戰。
截至10時20分左右，台股加權指數下跌1297.79點，至40305.57點，跌幅3.12%，電子股跌3.57%，金融股跌0.23%、櫃買指數跌5.62%。上市跌停家數57家、上櫃38家。
觀察權值股表現，台積電日本熊本廠遭受大地震波及，盤中股價下跌40元，至2240元，跌幅1.75%；聯發科下跌近8%，台達電挫逾8.5%、鴻海力守平盤，聯電、國巨、日月光投控跌停。
記憶體族群今天疲軟，南亞科、華邦電、旺宏均跌停；ABF三雄欣興、南電、景碩跌停，AI指標股面臨修正。
觀察高價股走勢，股王信驊、股后川湖下跌近4%，多數高價股疲軟，鴻勁、弘塑、聯亞、群聯、聯友金屬、光聖、台燿等均跌停，台股退守38千金股。
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