台股4萬點保衛戰開打 記憶體四雄跌停

台股29日賣壓再度湧現，加權指數早盤一度下探40,211點，重挫近1,400點，4萬點整數關卡拉警報；連同昨日重挫2,030點計算，台股兩個交易日已跌逾3,180點。

台積電（2330）盤中下跌30元至2,250元，日月光投控（3711）則跌停至499元。昨日已成重災區的記憶體族群，今日不但沒有止血，賣壓反而進一步擴大，南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）及群聯（8299）四大指標股全數亮燈跌停。

南亞科下跌39元至353.5元，市值再減少約1,345.58億元；華邦電下跌14元至130元，蒸發約630億元；群聯下跌165元至1,485元，減少約364.79億元；旺宏下跌11元至102元，也縮水約217.94億元。四家公司今日市值合計再蒸發約2,558.32億元。

美股28日雖由非科技股撐住大盤，道瓊上漲1.03%、標普500指數小漲0.21%，但費城半導體指數重挫4.49%，較6月高點回落約25%；美光大跌8.9%，SanDisk重挫14.3%，使記憶體股壓力持續向亞洲市場傳導。

韓股雖一度出現反彈，仍未能立即扭轉台灣記憶體股的跌停賣壓。短線除了4萬點能否守住，費半與美國記憶體股何時止跌，也成為盤面能否降溫的觀察重點。