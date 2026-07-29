台股大回檔 此時是國安基金護盤時機？財政部回應了

台北股市大回檔，7月以來大盤指數一路從4萬6修正至4萬點保衛戰，融資面臨保證金追繳壓力，立法委員今日質詢國安基金是否進場股市護盤？財政部長莊翠雲表示，目前國安基金幕僚持續關注股市動向。

立法院29日審查立委提案「海關進口稅則部分稅則修正草案」等7案，莊翠雲應邀出席備詢。

立委林德福質詢時指出，國內經濟成長率預估有10％，但股市重挫，國安基金是否有進場的必要？

莊翠雲表示，股市下跌有諸多因素，包括美股、日股、韓股都是下挫的，主要下跌的類股是電子及半導體，台股也是同類股下跌，台灣經濟表現亮眼則是有助台股穩定，國安基金幕僚會持續關注國際情勢及台股走勢，也會觀察金管會是否提出相關措施及其效果。

莊翠雲強調，國安基金進場須符合一定條件，且必須經過國安基金委員會的決議才會進場，目前國安基金幕僚持續關注股市動向，依據國安基金條例處理。