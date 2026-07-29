台股早盤一度大跌逾千點 法人：台股能否止跌回升要看這關鍵

科技股賣壓持續，台股今日開盤不到20分鐘就跌逾千點，早盤加權指數最低為40546.73點，台積電最多跌30元至2250元，之後雖在最低點V型反彈一度收斂下跌700多點，但是接近上午10時，跌點仍超過1100點。

法人分析，台股7月量縮，數次出現價量背離，追價信心不足，大盤已連三日失守季線且破前低，短線需放量快速站回，方能有利結構轉強，否則將維持震盪格局。

法人也指出，大盤缺乏量價配合，短線操作仍應以時間換取空間、密切觀察量能變化。在上述事件尚未定調之前，市場謹慎情緒仍可能延續，持續進行籌碼沉澱可能為必經之路，建議投資人在操作上，務必保持耐心、產業上可關注像是受惠輝達第三季逐步量產的Rubin GPU伺服器平台，貢獻組裝代工廠第三季營運。

法人認為，接下來的科技大廠財報與美國聯準會決策，將是情緒能否重拾信心的關鍵，像是微軟、Meta、亞馬遜需緊盯其 AI 資本支出與變現效益，其中對蘋果要關注 AppleIntelligence 進度與 iPhone 新機潮，而在聯準會公開市場操作委員會（FOMC）會議後，可觀察地緣政治是否干擾利率動向，釋出鷹派定調，或鴿派言論來扭轉市場對升息看法的情緒。

今晨美伊延續週末停火狀態，消費、金融、醫療帶動道瓊走強，但科技股受到市場對AI變現能力與等待財報揭露影響持續疲弱，終場道瓊漲1.03%、那斯達克跌0.22%、費半指數跌4.49%，也影響科技股表現，尤其記憶體、半導體類股跌幅最大。

不過，法人仍然看好基本面並且分析，台灣景氣亮紅燈、領先指標走升，配合美國資本財訂單優於預期，皆印證AI剛性需求強勁，使得本波拉回本質為資金情緒修正，而非基本面反轉。