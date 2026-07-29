融資洗牌非基本面轉變！施羅德投信「保留現金等逢低挑菜」：Q4行情再起

施羅德投信28日舉辦下半年台股展望記者會，面對台股由上半年的多頭漲勢轉為回檔的市況，台股投資團隊認為主因是融資餘額的整理，並非基本面出現了轉變。

然而，近期的整理更凸顯主動式選股的重要性，讓投資人有機會掌握超額報酬。

施羅德投信除了持續看好AI趨勢帶來的企業獲利上修外，也看好關鍵零組件的漲價題材，因此早在六月時便提高投組現金部位以利在回檔時加碼。

展望下半年，施羅德投信提醒投資人仍應從基本面觀察，依照自己的風險承受能力，選擇逢低買進；或是透過股債配置的多元資產組合，做好資產的風險控管。

施羅德台股投資團隊主管游秋華指出，隨著中東情勢趨於緩和，全球經濟穩定成長，市場主要關注通膨狀況，目前市場預期年底將升息一碼，而接下來的利率步伐，亦將成為市場重要觀察指標。

展望下半年，預期在籌碼面的調整後，融資餘額已有明顯的收斂，對於市場而言是正面消息。

同時，AI趨勢持續發展，產業所帶動的相關需求仍為台股主軸，科技龍頭企業對於下半年至明(2027)年的財報預測仍然樂觀。

可發現IMF也上修對AI出口國的GDP成長率預估。加上雲端服務供應商（CSP） 財報即將公布，可望釋出樂觀AI營收成長率、資本支出等訊息。

再從資金面觀察，游秋華表示，外資自2024年以來多為賣超，然而無礙台股走強，顯見台灣股市的資金結構已經出現轉變。

她認為，目前市場對2027年上市公司獲利預估仍屬保守，但在強勁基本面支撐之下，看好台股後市，並預期第四季有行情可期。

施羅德台灣樂活中小基金經理人柯鴻旼表示，全球AI基建專案部建預計在近兩年加速，且需求將可延續到2030年，預期台灣AI產業的獲利仍處於上修態勢。

此外，漲價題材也仍將支撐台股獲利持續向上。他指出，AI的強大動能已不再侷限於少數晶片大廠，其外溢與排擠效益已實質擴大到MLCC（積層陶瓷電容）、成熟製程與矽晶圓等領域。這些關鍵零組件供不應求所帶動的「價量齊揚」，正是支撐台股獲利能持續上修的最強後盾。

柯鴻旼表示，當多數散戶因波動恐慌殺出時，正是專業機構投資人逢低佈局的絕佳時機。

因此，保留現金為了回檔時有銀彈加碼是較佳策略。現在要做的就是保持冷靜，靜待恐慌錯殺的「挑菜」良機出現。

在下半年的資產配置上，已明確鎖定「雙箭頭」為核心持股：

第一箭頭—AI半導體：優先鎖定能通吃全球科技巨頭訂單的龍頭廠商。這些企業處於全球算力軍備競賽的咽喉要道，擁有最強的定價能力。 第二箭頭—具競爭力的AI零組件：高度看好受惠於規格升級與價量齊揚趨勢的次產業，包含散熱模組、電源供應、半導體測試介面、PCB/CCL（印刷電路板與銅箔基板），以及電子物料漲價族群（如ABF載板）。 此外，CPO（共同封裝光學元件）相關受惠的半導體設備族群，也是重兵佈署的方向。

施羅德投信表示，對於追求穩健參與台股行情的投資大眾，可藉由施羅德台灣樂活中小基金主動式的深度調研，精準打擊下半年獲利具備上修潛力的標的。

同時，考量到多空交雜盤勢帶來的心理壓力，則可搭配施羅德台美雙利多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)的多重資產配置策略。

透過防禦核心結合中小型股的爆發力，打造一個既能因應「沙灘城堡」崩塌風險，又能捕捉AI長線獲利紅利契機的強韌組合。